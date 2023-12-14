إسكان للتأمين تحقق 56% نموا فى صافي أرباحها بنهاية العام الماضى

اختتمت الجمعية العامة لشركة إسكان للتأمين أعمالها عن السنة المالية المنتهية 2022/2023.

أبرز المؤشرات المالية للشركة



وقال هشام محسن العضو المنتدب للشركة إن النتائج والمؤشرات المالية تعد غير مسبوقة فى تاريخ الشركة، لافتا إلى أنه تم اعتمادها للقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2022/2023، المنتهي في 30 يونيو 2023..

وأضاف أن شركته حققت صافي ربح قيمته 46 مليون جنيه في العام المالي 2022 /2023، بمعدل نمو يصل إلي 56% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2021 /2022.

وأوضح أنه بلغ فائض النشاط التأميني في 30/6/2023 ما يعادل 42 مليون جنيه في مقابل 27 مليون جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو قدره 54%، فضلا عن أن فائض النشاط التأميني فى 30/6/2023 بلغ (بعد استبعاد المجمعات التأمينية ) 27.4 مليون جنيه مقارنة بعجز نشاط تأميني في 30/6/2022 قدرة3.4 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، زادت الأقساط الصادرة لتصل إلي 305 ملايين جنيه في العام المالي 2022 /2023 ، مقارنة مع نظيرتها من أقساط بلغت قيمتها 262.5 مليون جنيه في العام المالي السابق 2021/ 2022 بنمو 16%.

621 مليون جنيه استثمارات إسكان للتأمين



فيما قفزت الاستثمارات إلي 621 مليون جنيه في 30 يونيو 2023 مقابل 472 مليون جنيه في يونيو 2022 بمعدل نمو 31.5% ، وحيث بلغ صافي الدخل من الاستثمارات خلال الفترة 1/07/2022 حتى 30/6/2023 73.4 مليون جم مقابل 53.5 مليون جنيه للفترة المقابلة بمعدل نمو قدره 37.2%. وقد بلغ معدل العائد السنوي على الاستثمارات حتى 30/6/2023 ما يعادل 14.4% .

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30/6/2023 ، 219.5 مليون جم مقابل 194.6 مليون فى 30/6/2022.

ووفقا للقوائم المالية بلغت التعويضات المسددة 49.5 مليون جنيه في نهاية 2022 /2023 ، مقابل 186 مليونا في العام المالي 2021/ 2022.

وكشف أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من 140 مليون إلى 170 مليونا وهى تعد الزيادة الثانية على التوالى تمت فى غضون عامين متتالين ليمثلا معا نسبة زيادة بلغت 70 % من رأس المال للشركة منذ تأسيسها وذلك لتتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابه المالية بزيادة الحد الأدنى لشركات التأمين من 100 مليون جم إلى 250 مليونا، للتأكيد على القدرة المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى ظل ارتفاع معدلات التضخم .

ولفت العضو المنتدب للشركة إلى أن النتائج المحققة هو نتاج الجهود التى تم بذلها من جانب فريق العمل بكافة إدارات الشركة والذين تكاتفوا جنبا إلى جنب مع شركاء النجاح ممثلين فى الجهاز الإنتاجي سواء أكانوا أفرادا أو شركات وساطة ، وكذا عملاء الشركة الذين كانت شركة إسكان محل ثقتهم واختيارهم بالإضافة إلى المساندة والدعم المقدم من مجلس إدارة الشركة.

وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة فى هذه المرحلة تركز على تحقيق نتائج جيدة سواء فى الاكتتاب أو الربحية عن طريق النمو المتوازن الذي يهدف إلى تقديم خدمة تأمينية متميزة للعملاء وفى نفس الوقت مراعاة تحقيق عائد متميز لمساهمى الشركة، ولذا لم يكن التنافس السعري والانجراف إلى النمو السريع فى الأقساط على حساب جودة الاكتتاب من أهداف الشركة على المدى القصير ولاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد علي استمرار الشركة فى تطبيق سياسة اكتتابية متحفظة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير والأسس الفنية، وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة رغم التحديات الضخمة التى تواجه الشركات والاقتصاد بشكل عام .



من جهته، قال كمال محمد على رئيس مجلس إدارة الشركة إنها حققت نتائج ممتازة خلال العام الحالى إذ بلغت نسبة صافى الأرباح بعد الضرائب إلى راس مال الشركة 46% وهى نسبة متميزة مقارنة بما حققته الشركات المثيلة .



وأضاف أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يمتلكان رؤية واضحة وفكرا واعيا بالظروف المحيطة بالشركة وكيفية تحقيق أفضل النتائج منها بما يعكس التزام الشركة بسياسات التطوير والنمو وتقديم خدماتنا إلى جميع أصحاب المصلحة “Stakeholders” بأعلى معايير الجودة.