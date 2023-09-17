«إسكان» تؤمن على أصول وممتلكات «سهم» للتصنيع

فازت شركة «إسكان للتأمين» بوثيقة تغطية أصول وممتلكات شركة «سهم» للتصنيع بمبالغ 150 مليون جنيه.

كشف جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب بشركة «إسكان للتأمين» أن شركة سهم هى إحدى الكيانات المتخصصة فى تصنيع الهياكل المعدنية والصهاريج الصاج، والجمالون والأسقف المعلقة، لافتا إلى أن الوثيقة تغطى مخاطر الحريق والسطو.

وأشار شحاتة أن شركته فازت بوثيقة تأمين المسؤليات المدنية الشاملة لإحدى كبرى شركات السياحة، مضيفا أنه بموجب البوليصة يتم تعويض المؤمن له عن كل المبالغ التى يكون مسؤولا عنها قانونا نتيجة ضرر أو مطالبة عن (إصابات جسمانية أو ضرر ممتلكات أو إعاقة استخدام الغير لأى من الخدمات العامة ..إلخ).

ولفت إلى أنه يستفيد من البوليصة الفنادق المتعاقد معها من خلال شركة السياحة ، ومنها النيل ريتز كارلتون، وريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سى جيت، وفور سيزون نايل بلازا .

وأكد أن حدود المسئولية المدنية بالوثيقة تبلغ 25 ألف دولار للشخص، و200 ألف للأضرار المادية عن الحادث لكل منهما.

وأوضح أنه بالنسبة للعمليات الجديدة فى فرع التأمينات الهندسية فتتضمن وثائق جميع أخطار المقاولين ، وجاء اقتناصها لمعظم أعمال الإنشاءات الخاصة بإحدى شركات المطورين العقارين، وبعض الكيانات العاملة فى نشاط المقاولات العمومية والتجارة عن أعمالها لإقامة وإنشاء مبانٍ تجارية وتنسيق مواقع وكبارى ومولات على محور «شينزو آبى» بمبالغ تأمين اقتربت من نصف مليار جنيه.

وأضاف أن شركته تعمل على توطيد العلاقات وسبل التعاون بين الشركة والوسطاء والعمل على تقديم أفضل العروض والتغطيات بأنسب الأسعار للعملاء، ومحاولة الاستفادة من هيكل المساهمين بالشركة لتعظيم محفظة الإنتاج. وأكد أنها تسعى إلى الاستثمار فى العناصر البشرية الواعدة بالشركة والتدريب المستمر لهم وتأهيلهم بالقدر الكافى وتنمية مهاراتهم لمقابلة احتياجات ومتطلبات العمل ولتحقيق عوامل الاستدامة، مع السعى الجاد والاهتمام بتقديم الخدمات التأمينية من خلال التطبيقات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى وتغيير ثقافة الأجيال.