«إسكان» تؤمن على أسطول سيارات إحدى الهيئات الحكومية

تعاقدت شركة إسكان للتأمين مع إحدى الهيئات الحكومية لتغطية أسطول سيارتها الخاصة بالتوزيع، بمبالغ فاقت 20 مليون جنيه.

قال جمال شحاتة؛ مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بـ«إسكان للتأمين»، إن التغطية التأمينية لأسطول السيارات تشمل الفقد أو التلف نتيجة التصادم أو الانقلاب بسبب حادث أو عطل ميكانيكى مفاجئ أو نتيجة الهلاك بسبب الاستعمال، وكذلك الحريق أو الانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى أو السرقة أو الشروع فيها أو السطو أو الفعل المتعمد من الغير.

وأضاف أن «إسكان» تعاقدت مؤخرا أيضا مع إحدى شركات النقل الجماعى لتأمين أخطار أسطول السيارات الخاص بها، بتكلفة اقتربت من 100 مليون جنيه.

وأوضح أن «إسكان» انتهت مؤخرا أيضا من التعاقد مع أحد البنوك الكبرى لتغطية أعمال التمويل الخاصة به والأخطار التكميلية له، ضد أخطار عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه، والتى تنتج غالبا عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن إرادة الدائن أو المدين.

وأفصح عن تحقيق الشركة نموا نسبته 15% فى الأقساط الصادرة المباشرة، بالمقارنة بالعام المالى السابق عليه، فى ظل اعتماد الجمعية العمومية للمركز المالى للشركة عن السنة المالية 2021/2022 بحضور مساهمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحسابات.

وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة “إسكان” للتأمين اعتمد بجلسته المنعقدة فى الثلاثين من يناير الماضى، تعيين كمال محمد على رئيسا لمجلس الإدارة، كعضو من ذوى الخبرة.

وأوضح أن الجمعية العمومية لـ«إسكان للتأمين» وافقت بداية يناير الماضى على زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 40 مليون جنيه، بضخ زيادة جديدة ليصل إلى 140 مليونا.

ولفت إلى نية الشركة زيادة رأس المال من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية، موضحا أن الخطة الجديدة أتت كخطوة استباقية للتوافق مع قانون التأمين الموحد حال اعتماده من مجلس النواب والمتوقع إقراره عام 2023.