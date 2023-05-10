«إسكان بورسعيد» تشكل لجانا رقابية للتأكد من شغل وحدات «الاجتماعي» و«الكراسة الزرقاء» (صور)

أكد المهندس عماد البرشة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد أنه من المزمع بدء تسكين المستحقين لمشروع الـ 9000 الكراسة الزرقاء بمدينة شرق بورسعيد “مدينة سلام مصر” اعتبارا من بداية يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الاستعلام الأمنى للمستحقين لوحدات المشروع بإجمالى 217 عمارة، لافتا أن المدينة كاملة المرافق وجاهزة لاستقبال المستحقين.

فيما انتهت المحافظة من إجراءات تسليم المرحلتين الأولى والثانية من الإسكان الاجتماعى ومشروع الكراسة الزرقاء بمنطقة الفيروز شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد بإجمالى 403 عمارة بعدد 7000 وحدة سكنية، وجار حاليا تسليم المرحله الثالثة، حيث انتهت المحافظة من إجراء قرعة التخصيص رقم 43.

وأشار البرشة أنه من المزمع تسليم باقي المستحقين لوحدات المرحلتين الأولى والثانية من الإسكان الاجتماعى بأبراج اللنش والحاسب الألى بعدد 8 أبراج المتبقية من 22 برج تم تسكينها، حيث سيتم تسليم 2 برج نهاية مايو الجارى و3 إبراج نهاية ديسمبر المقبل، طبقا للخطه الزمنية الموضوعة من جهاز التعمير المشرف على إنشاء تلك الوحدات.

وأرجع أسباب تأخر تسليم تلك الأبراج لمستحقيها إلى التعثر الذي واجه بعض شركات المقاولات نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة اسعار مستلزمات البناء.

توصيل المرافق للعمارات يرتبط بالإقامة الفعلية لسكانها بنسبة لا تقل عن 50%

وكشف مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد عن بدء إيفاد لجان رقابيه لها حق الضبطيه القضائية لمعاينة كافة وحدات ومشروعات الإسكان الإجتماعى التى تم تسليمها والتأكد من شغلها وإبلاغ الصندوق الاسكان الاجتماعى بالوحدات المغلقه والتى لم يسكنها أصحابها تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونيه بإلغاء تخصيص الوحده فى حالة التأكد من غلقها وعدم إستغلالها, وكذلك حصر مخالفات تغيير واجهات العمارات بما يعد مخالفه لشروط التعاقد بين المواطن ووزارة الإسكان.

ولفت البرشة إلى أن توصيل المرافق من كهرباء وصرف صحى وغاز ومياه يرتبط بوجود مالا يقل عن 50% من عدد الشاغلين بالعماره حتى يتم تفعيل الخدمات ولا تسبب خساره لشركات المرافق.

وحول موقف مشروعات الإسكان الإستثماري التى تم طرحها بإجمالى 119عمارة ببورفؤاد بموجب كراسة شروط أعوام 2019 و2020 و2021 بجدية حجز تتراوح بين 55 و135 ألف جنيه، فقد أكد موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على دعم هذه المشروعات وجارى العمل فى إجراءات تنفيذها.

وأضاف :يتم حاليا إعتماد بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين صندوق الإسكان الاجتماعى ونقابة المهندسين تمهيدا لتسكين الوحدات بعد قيام الصندوق بفرز أحقيات المتقدمين والتأكد من توافر شروط الإستحقاق وسوف يتم إعادة طرح الوحدات المتبقيه فى حالة توافرها لافتا إلى إرتفاع سعر الوحده بقيمة 10%.

البناء والاستعلام والتخصيص ليست مسؤولية المحافظة.. و«الإسكان» بدأت تسليم المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعى

ونفى البرشة مسؤلية محافظة بورسعيد تجاه عمليات الاستعلام والبناء والتخصيص لأنها أصبحت مسؤلية صندوق الإسكان الإجتماعى بوزارة الإسكان والتى مسؤولة ايضا عن إستكمال مرافق هذه المشروعات.

وحول موقف الإسكان التعاونى بالمحافظه أكد مدير الإسكان ببورسعيد، أن هيئة قناة السويس ستبدأ تنفيذ شبكة المياه الخاصه بعدد 3000 وحده سكنيه كما تم الإنتهاء من تركيب شبكات الغاز والصرف الصحي والكهرباء وتشطيب غرف المحولات.

وتم مؤخرا طرح مساكن الأمل والنورس لإستيعاب باقى المتقدمين للإسكان التعاونى، وجار استقبال الراغبين حتى نهاية مايو الجارى بالتنسيق بين المحافظه ووحدة تطوير العشوائيات بوزارة الاسكان وبنك مصر للراغبين فى الإستفاده من مبادرة التمويل العقاري لتلك الوحدات.

وقال إن ندرة الأراضي المخصصه للبناء ببورسعيد والاشتراطات البنائيه الجديده المحدده لارتفاعات العمارات أدت إلى إرتفاع تكاليف الوحده السكنيه حتى وصل سعر الوحده مساحة 100 متر إلى مليون و250 ألف جنيه

وحول موقف مشروع الكراسه الزرقاء ببورفؤاد قال أن مديرية الاسكان بصدد تسليم 119 عماره جديده باجمالى 2853 وحده سكنيه من إجمالى 223عماره وبلغ عدد الذين أتموا تعاقداتهم 2500مواطن قاموا بسداد تكاليف المرافق ومن المنتظر تسكينهم خلال أسبوعين القادمين.

وأوضح أن العمل مستمر حاليا فى تاسيس الطرق وتخطيط المنطقه الخضراء المحيطه بالعمارات كما أن وزارة الإسكان بصدد ترسيه مناقصه على احدى الشركات التى ستتولى تركيب أعمدة الإناره .بالتزامن مع العمل فى تمهيد الطريق الموازى لكلية التربيه الرياضية.

وحول موقف المتقدمين لمشروع الكراسه الزرقاء الذين ثبت أحقيتهم ولم يتم الاستعلام عليهم حتى الأن من صندوق التمويل العقاري.

وأعلن جاهزية 119 عمارة من إجمالى 164والباقي يتم تشطيبها حاليا بجانب 59 عماره ستخصص لمن تم الاستعلام البنكى عنهم ولم يتحددلهم رقم الوحده والعماره وكذا المنتظرين للاستعلام الذي يرتبط نبدء الاستعلام عنهم بالانتهاء من تشطيب وجاهزية باقى العمارات.

وأكد البرشه الانتهاء من بحث كافة المتزوجين المتقدمين للمشروع وجارى الإستعلام عن حالات الأعزب تباعا بالتزامن مع تسلم باقى وحدات المشروع مشيرا الى تراجع الاعداد التى تقدمت بالاستماره من 13 ألفا إلى 9600 مواطن نتيجة إستبعاد كثير من المتقدمين وقيام البعض بسحب المقدمات بعد ثبوت عدم استحقاق بعضهم لامتلاكه وحده بمشروعات سبق طرحها وذلك باجمالى 5278 وحده سكنيه متوفرة.

وقال إن اجتماع عقد مؤخرا بوزارة الاسكان أكد على الالتزامبتسليم عدد 20 عماره اول يونيو والبدء فى تنفيذ 39 عماره خلال 3 شهور قادمه اعتبارا من اول مايو وأوضح البرشه أنه تم التنسيق مع هيئة قناة السويس للسماح لقاطنى الوحدات بتركيب عدادات فرديه للمياه وذلك من خلال اتحاد الشاغلين.