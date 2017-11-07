إسكان النواب: نحتاج 30 مليارًا سنويًا لحل مشكلة الصرف الصحي

ياسمين فوازأكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة أن وجود مشروعات قومية للصرف الصحي بمصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا نحتاج 30 مليار جنيه سنويا للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي.وأضاف أن إهمال تلك المشكلة طيلة العقود السابقة تسبب في انتشار الأمراض التي لم نره من قبل

ياسمين فواز

أكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة أن وجود مشروعات قومية للصرف الصحي بمصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا نحتاج 30 مليار جنيه سنويا للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي.

وأضاف أن إهمال تلك المشكلة طيلة العقود السابقة تسبب في انتشار الأمراض التي لم نره من قبل التي يصرف عليها مئات الملايين سنويا ورغم ذلك تزداد، مؤكدا أن هذا العام تم توفير 7.9 مليار جنيه لهذه المشاريع لاستكمال المشاريع القديمه والانتهاء منها وتخصيص 1.2 مليار جنيه للصيانة فقط.

وأوضح “وكيل لجنة الاسكان” أن هناك خطوط صرف تعدى عمرها الـ100 عام، وقد أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة رد وزارة الإسكان والمرافق علي خطابات اللجنة بارسال قاعدة بيانات لهذة المشاريع المقامة والمتوقفة والمخصصات والمعوقات التي تقابلها ونسب التنفيذ لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن المشروعات الحالية لـ900 قرية لا يغطيها الصرف الصحي والعدد المطلوب تنفيذه بخطة مستدامة أكثر من 4000 قرية تقابلها أكثر من 4000 نجع وتوابع، بإجمالي أكثر من 8000 قرية لم يتم تنفيذ أكثر من 900.

