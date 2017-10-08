إسكان النواب توضح أسباب رفع مواد البناء

ياسمين فواز قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، إن هناك أكثر من متغير تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضح أنه بجانب تحرير سعر الصرف ،حيث زيادة سعر صرف الدولار أدي إلي ارتفاع أسعار المواد الخام"البلت، سلك الروباط،…

ياسمين فواز

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، إن هناك أكثر من متغير تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضح أنه بجانب تحرير سعر الصرف ،حيث زيادة سعر صرف الدولار أدي إلي ارتفاع أسعار المواد الخام”البلت، سلك الروباط، البتومين”، بالإضافة إلي فرض رسوم الإغراق علي الحديد المستورد من الخارج

وأشار إلى أنه طالب بتخفيض رسوم الإغراق علي طن الحديد من 17% إلي 5% .

وأكد إسماعيل، أن ارتفاع أسعار الحديد نتيجة لزيادة سعر خام “البلت”، ويجب فرض هامش ربح للحديد مقابل لفرض رسوم الإغراق.

وأضاف أن زيادة طن الأسمنت غير مبررة في ظل توافر أغلب مستلزمات الصناعة من المواد الخام داخل مصر.