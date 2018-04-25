إسكان النواب توافق على زيادة ميزانية تطوير العشوائيات

الزيادة من 3.5 إلى 15 مليار جنيهياسمين فوازصرح النائب خالد عبدالعزيز فهمى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن اللجنة وافقت على زيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوئيات، فى موازنة 18/19، من 3.5 مليار إلى 15 مليار جنيه، حتى يتم الانتهاء من المناطق العشوائية، وهى ذات الخطورة الداهمة على

الزيادة من 3.5 إلى 15 مليار جنيه

ياسمين فواز

صرح النائب خالد عبدالعزيز فهمى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن اللجنة وافقت على زيادة المخصصات المالية لصندوق تطوير العشوئيات، فى موازنة 18/19، من 3.5 مليار إلى 15 مليار جنيه، حتى يتم الانتهاء من المناطق العشوائية، وهى ذات الخطورة الداهمة على مستوى الجمهورية، وليست القاهرة فقط، والتى تعدت 351 منطقة خطورة داهمة وأخرى غير ملائمه للسكن.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق أن صندوق تطوير العشوائيات تم إنشاؤه فى 2008 ولكن لم يفعل بهذه الطريقة وهذا الدعم من قبل القيادة السياسية إلا فى 2014.

ولفت عبد العزيز إلى أن الصندوق يسعى للانتهاء من مناطق الخطورة الداهمة نهاية 2019 ونقل السكان إلى منازل حضارية آدمية، فى نفس المكان أو أماكن قريبه جدا لنفس المناطق الخطرة مثل الخيالة بديلا لأهالى عزبة خيرالله، ومنطقة بطن البقرة وعزبة أبوقرن.

وأضاف عبد العزيز إلى أن منطقة روضة السيدة ستكون بديلا لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب وفى نفس المكان، ولكن مساكن آدمية، وهى من الأولويات التى تبنتها الدولة والقيادة السياسية من أربع سنوات ونجحت فى تحقيق الهدف.