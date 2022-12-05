إسكان النواب توافق على تعديلات قانون التصالح مبدئيا

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، موافقتها مبدئيًّا على مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في الموضوع نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية؛ لمناقشة المواد بالتفصيل.

وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.