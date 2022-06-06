«إسكان النواب» تقر 314.7 مليار جنيه موازنة لـ«المجتمعات العمرانية» فى 2023/2022

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2022، والتى يبلغ إجمالى تقديراتها 314 مليارا و764 مليونا و248 ألف جنيه، بزيادة نحو 142.421 مليار على العام المالى الجاري.

ويبلغ مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الجديد 102 مليار و250 مليونا و962 ألف جنيه، بزيادة 44 مليارا و250 مليونا و962 ألف جنيه على العام المالى الجاري.

وشملت أبرز الاستثمارات المقترحة للهيئة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد استكمال وتطوير مدن الجيل الأول (العاشر من رمضان – السادات – أکتوبر)، والثانى (بدر – المنيا – العبور)، والثالث (القاهرة الجديدة – أسوان الجديدة)، والرابع (العلمين الجديدة – حدائق جزيرة الوراق – رشيد الجديدة).

وتضمنت الاستثمارات مدنا أخرى مثل: توشكى الجديدة – شرق وغرب بورسعيد – العبور الجديدة – الفشن الجديدة – ملوى الجديدة – سفنكس الجديدة – الأقصر الجديدة – الشيخ زايد – النوبارية الجديدة –امتداد غرب قنا – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر، فضلا عن إدراج مدن جديدة من الجيل الرابع بخطة عام 2023/2022 ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى مزار الجديدة، والسويس الجديدة، ورأس الحكمة وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة.

ويدخل ضمن الاستثمارات أيضاً استكمال الأعمال بباقى المدن الجديدة الأخرى، وهي: الشروق – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بنى سويف الجديدة- الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – تنمية شمال خليج السويس – مدينة سوهاج الجديدة – مدينة 15 مايو – مدينة أعلى هضبة أسيوط، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية (مياه – صرف – طرق – إسكان – كهرباء)، الإسكان (الحى الثالث – الحى الخامس) بالعاصمة الإدارية، ومصاريف إحلال وتجديد محطات المياه والصرف الصحي، وتطوير مجرى العيون ومثلث ماسبيرو.

من جانبه، أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى موافقتها على الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2022.

وأشار حمودة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة استمرار دعم الهيئة لبناء أنماط الإسكان لشرائح متعددة، وبخاصة الإسكان الاجتماعى وإسكان متوسطى الدخل، مضيفا أن اللجنة بصدد رفع تقريرها بشأن موازنة الهيئة والقطاع ككل إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لإدراجه ضمن تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2022 والمقرر عرضه بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر الجاري.