«إسكان النواب» تقر 10.6 مليار جنيه إجمالى موازنة صندوق التنمية الحضرية للعام المالى 2022/ 2023

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على عدة موازنات مستهدفة لجهات تنموية خلال العام المالى المقبل، أبرزها صندوق التنمية الحضرية، والذى أقرّت موازنته الإجمالية بقيمة 10 مليارات و65 مليونًا و375 ألف جنيه.

واطلعت «المال» على تفاصيل الموازنة، التى شملت تقديرات الخطة الاستثمارية للصندوق للعام المالى الجديد بقيمة 10 مليارات و41 مليونًا و192 ألف جنيه.

وأثنت لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يقوم به الصندوق من مشروعات تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وأوصت فى تقريرها بضرورة توفير كل سبل الدعم اللازمة لكى يتمكن الصندوق من القيام بالدور المنوط به.

وافقت اللجنة على موازنة هيئة تنمية الصعيـد للعام المالى 2022/ 2023.

وبلغ مقترح الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الجديد 552 مليونًا و100 ألف جنيه، بزيادة 342 مليونًا على العام المالى الحالي.

وأوصت اللجنة بتوجيه الدعم المالى اللازم للهيئة لتنفيذ مشروعات ذات مردود اجتماعى مباشر لمحافظات الصعيد، مع تأكيد ضرورة أن تقوم بتمويل وتنفيذ المشروعات كثيفة العمالة للمساهمة فى الحد من البطالة فى محافظات صعيد مصر.

كما أقرّت اللجنة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعام المالى 2022/ 2023 والتى بلغ إجمالى الموارد المقترحة بها 3.5 مليون جنيه، بزيادة 900 ألف جنيه على العام المالى الحالى.

ووصل مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد إلى 68 مليونًا و920 ألف جنيه، بزيادة بلغت 20مليونًا و868 ألف جنيه عن العام الحالى.

وتستهدف الهيئة استكمال أعمال مشروع مخططات التنمية العمرانية على المستوى الإقليمى والمحافظات، بالاضافة إلى تلبية احتياجات المرأة والنهوض بها،

واستكمال تنفيذ التكليفات الخاصة بإعادة تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة، وإنشاء وحدات فرعية للجهات التابعة لها ضمن مشروعاتها الاستثمارية المقترحة للعام المالى الجديد.

من جانبه، أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقة اللجنة على موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للعام المالى 2022/ 2023،

مشيرًا إلى توصية اللجنة بدراسة مدى إمكانية زيادة الاعتمادات المقررة للهيئة فى خطتها الاستثمارية لتتمكن من تطوير وتحديث مقراتها فى المحافظات لكى تستطيع القيام بالدور المنوط بها فى أعمال تحديث المخططات الإستراتيجية والعامة والتفصيلية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحاته، لـ«المال»، أن اللجنة بصدد رفع تقريرها بشأن موازنة الهيئة والقطاع ككل إلى «الخطة والموازنة» بالمجلس لإدراجه ضمن تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، والمقرر عرضه بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر الحالى.