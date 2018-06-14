إسكان النواب تطالب بآلية واضحة لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص

ياسمين فواز أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، أهمية الجلسات التي سيعقدها وزير القوى العاملة بعد العيد، مع رجال الأعمال لمناقشة صرف علاوة للقطاع الخاص بنسبة 20% بداية من يوليو المقبل. وأضاف عبد العزيز أنه من الضرورى الاتفاق على آلية واضحة لصرف علاوات للعاملين بالقطاع

ياسمين فواز





أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، أهمية الجلسات التي سيعقدها وزير القوى العاملة بعد العيد، مع رجال الأعمال لمناقشة صرف علاوة للقطاع الخاص بنسبة 20% بداية من يوليو المقبل.

وأضاف عبد العزيز أنه من الضرورى الاتفاق على آلية واضحة لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص؛ للتخفيف عن كاهلهم، فى ظل الإجراءات الاقتصادية الضرورية التى يتم اتخاذها فى الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة للتسهيل على قطاع رجال الاعمال فى التشريعات الخاصة بالصناعة والتجارة، ومن الممكن أن يتم مناقشة منح مزيد من المزايا لهم فى مقابل الاتفاق على نسبة علاوة ثابتة تمنح للعاملين بالقطاع وتطبق على الجميع.

وأوضح عبد العزيز أنه حتى لا يتضرر قطاع الاستثمار من فكرة فرض والزام شركات القطاع الخاص بصرف العلاوة من الممكن أن يتم منحهم مزيد من المزايا الضريبية والتسهيلات مقابل الزامهم بمنح علاوة للعاملين، تطبق فى مختلف شركات القطاع الخاص بشكل قانونى.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بضرورة مناقشة الملف الخاص بعلاوة العاملين بالقطاع الخاص داخل مجلس النواب، مع مجموعة من رجال الأعمال، مقترحًا عقد جلسات داخل لجنة القوى العاملة، واللجنة الاقتصادية مع مجموعة من رجال الأعمال ممثلى القطاع؛ لبحث آلية لمنح علاوات للعاملين تكون إلزامية فى تنفيذها على كل الشركات.