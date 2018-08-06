إسكان النواب تشيد بارتفاع الصادرات لـ14% بالنصف الأول

ياسمين فواز

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالنواب، إن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، إلى جانب ارتفاع معدلات التبادل التجاري لمصر بنسبة 15.5% إلى 44 مليارا و863 مليون دولار، مقابل 38 مليارا و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يعكس حجم التحسن الذى شهده قطاع التبادل التجارى.





وأضاف عبد العزيز أن النسب التى كشفت عنها التقارير تثبت أيضا نجاح مصر فى رفع واردتها فى عدد مختلف وكبير من الأسواق الخارجية دون التركيز على سوق محدد أو دولة بعينها وهو ما يضمن تحقيق المزيد من الانتشار والتحسن فى مستوى الواردات بعكس الاعتماد على أسواق محدودة .



وتابع ” التقرير أكد أن أسواق الهند ولبنان وهولندا وليبيا والعراق والمغرب والصين ومالطا وتونس وكينيا والسودان وسوريا والكويت تعد من أهم الأسواق العالمية التى استقبلت صادرات مصرية غير بترولية خلال النصف الأول من العام الجارى، مما يعنى أنه فى خلال عام واحد نجحت مصر فى تطوير حجم واردتها فى أكثر من 12 دولة، وبالتالى أمامنا فرصة للتركيز على عدد أكبر من أسواق الدول العربية والأوروبية أيضا .



واعتبر عبد العزيز أن ارتفاع معدلات التبادل التجارى فى النصف الأول من العام فقط بنسبة 15,%، وكذلك ارتفاع نسبة الصادرات، والواردات، تم حسابه على مدار عام واحد فقط أو نصف عام بمعنى أدق، وهو ما يثبت أن برنامج مصر فى الإصلاح الاقتصادى يحقق نجاحًا ملموسًا، وننتظر مضاعفة هذا الرقم فى نهاية العام الحالى وبداية عام 2019 .