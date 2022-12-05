«إسكان النواب» تدعو وزيري الأوقاف والزراعة لحضور مناقشات تعديلات قانون التصالح

وجهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والنائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور.

وطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية.

وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.