إسكان القاهرة: افتتاح مشروع «معاً» و«الخيالة» للقضاء على العشوائيات يونيو القادم (جراف)

محافظة القاهرة قامت بإنشاء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7 مليارات جنيه في الفترة من 2016 إلى 2019 لتوفير سكن كريم لأهالى المناطق العشوائية

كشف اللواء هاني شنيشن مدير مديرية الاسكان في محافظة القاهرة، أنه من المقرر افتتاح مشروع “معاً” بعدد 3312 وحدة سكنية، ومشروع “الخيالة” بعدد 2500 وحدة سكنية، بهدف تسكين أهالى المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة.

لافتا إلى أنه جارٍ انشاء الوحدات وافتتاح المرحلة الأولى في يونيو 2020 المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لعدد من الصحفيين على هامش افتتاح مشروع مدينة بدر للإسكان الاجتماعي، أن المحافظة قامت بإنشاء وأكثر من 30 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 7 مليارات جنيه في الفترة من 2016 إلى 2019 لتوفير سكن كريم لأهالى المناطق العشوائية، ضمن المخطط الرئاسي للقضاء على العشوائيات.

ولفت إلى أنه تم تسكين مشروع “أهالينا” بالكامل الذي يشمل 1096 وحدة سكنية بتكلفة 655 مليون جنيه، إضافة إلى تسكين كل اهالى مشروع روضة السيدة زينب للقضاء بعدد 816 وحدة سكنية بتكلفة 330 مليون جنيه.

مشيرا إلى أن تلك الخطوات تسير بخطي سريعة لتسكين المواطنين والقضاء على المناطق العشوائية.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قال في وقت سابق إن محافظة القاهرة يوجد بها (109) مناطق عشوائية منها 60 منطقة خطورة أولى ، و49 منطقة غير مخططة، وقد تم الانتهاء من إزالة 26 منطقة عشوائية غير آمنة وجار تطويرها ، كما تم تسكين أكثر من 18 ألف أسرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة، لافتا الى أنه مستهدف إنشاء مجتمعات سكنية حديثة في تلك المناطق بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع.

جراف تفاعلى يوضح عدد المشروعات التى تقوم بها محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات

جراف تفاعلى يكشف عدد الوحدات التى تم تسليمها للمواطنين

جراف تفاعلى يوضح توزيعات 7 مليارات جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية