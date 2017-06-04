إسكان الصحفيين: تخصيص عدد من الوحدات الجديدة بالإسكان الاجتماعي والمتوسط

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين أنه سيجري خلال أيام تخصيص عدد من الوحدات الجديدة لأعضاء النقابة من الإسكان الاجتماعي والمتوسط “دار مصر” بعد تسعيرها مجددا، وذلك وفقا لما أوضحته وزارة الإسكان.

وأفاد أبو السعود محمد، رئيس اللجنة، في تصريح اليوم بأنه تم إرسال رسائل دفع أقساط الإسكان الاجتماعي إلى الزملاء الحاجزين، وأنه على الزميل الحاجز الذي دفع مقدم قيمته 9 آلاف جنيه أن يدفع مبلغ أربعة آلاف جنيه، وأن على الزميل الذي دفع 15 ألفا كمقدم أن يدفع عشرة آلاف في أي مكتب بريد طوال شهر يونيو الجاري، علما بأن الرسالة وصلت للجميع بدفع أربعة آلاف جنيه بسبب نظام الرسائل الموحد.

وأضاف أن على الزملاء الذين لم تصل إليهم رسائل، القيام بإرسال رقمهم القومي على رقم 11666، وفي حالة عدم الرد تقديم شكوى إلى لجنة الإسكان.