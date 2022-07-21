«إسكان الشيوخ»: ذكرى ثورة 23 يوليو ستبقى عالقة في أذهان المصريين 

هنأ المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وفي القلب منه القوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال “صبور”، في تصريحات له اليوم: إن الجيش المصري سطر في 23 يوليو أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم مع الشعب المصري، لافتا إلى أن هذه الثورة نجحت في إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر ورحيل القوات الإنجليزية، وتأميم شركة قناة السويس، وهي البداية الحقيقية لتأسيس جمهورية مصر العربية.

وأكد أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستبقى عالقة في أذهان المصريين، وحاضرة بقوة في وجدان كل مصري، باعتبارها بداية التغيير في المنطقة العربية والأفريقية، فكانت رمزا لمكافحة الاحتلال، والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والتأكيد على حقهم في عيش حياة كريمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وسيفه، قدم ولازال يقدم التضحيات من أجل الشعب المصري، مطالبا المصريين بالالتفاف حول القيادة المصرية وجيش مصر العظيم حتى يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، واستكمال خطط التنمية والازدهار التي بدأتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.