إسكان الشيوخ: الدفع بالشباب كمقررين مساعدين في الحوار الوطنى يعكس توجه الدولة نحو تمكينهم

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، إن توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير، على 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة السياسى والاجتماعى والاقتصادى خطوة جيدة نحو انطلاق جلسات الحوار بشكل رسمي، مؤكدا أن الشخصيات التى تم اختيارها تتمتع بخبرات كبيرة في مجالات متعددة تمكنها من القيام بدورها بنجاح.



وأكد أن مجلس الأمناء اعتمد على الدفع بالشباب كمقررين مساعدين ، وهو ما يؤكد على دور الشباب في الحوار الوطني، وأن التوجه العام داخل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تمكين الشباب، مشيرا إلى دور الشباب في صناعة المستقبل وهو ما يتطلب إشراكهم في جميع الفاعليات من أجل اكتساب الخبرات اللازمة التى تمكنهم من قيادة سفينة الوطن مستقبلا.



وتوقع عضو مجلس الشيوخ ، أن تنطلق جلسات الحوار الوطنى قريبا جدا، بعد إنهاء جميع الإجراءات التنظيمية من جانب مجلس الأمناء، مطالبا القوى السياسية والاجتماعية المشاركة بالاستعداد من أجل تقديم رؤي متميزة في جميع الأولويات ، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة.



و عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالًا للمرحلة التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.