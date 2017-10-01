إسكان البرلمان يدرس فرض ضريبة على الشقق المغلقة

ياسمين فواز:أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إحصائية التعداد السكاني أظهرت وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، موضحًا أن تلك الوحدات تُعد ثورة مهدرة بسبب عدم استغلالها، مضيفًا:"لا بييجي من وراها عائد لصاحب الوحدة ولا للدولة".وأضاف "والي"، في تصريحات له الأحد، أن بعض المو

ياسمين فواز:

أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إحصائية التعداد السكاني أظهرت وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، موضحًا أن تلك الوحدات تُعد ثورة مهدرة بسبب عدم استغلالها، مضيفًا:”لا بييجي من وراها عائد لصاحب الوحدة ولا للدولة”.

وأضاف “والي”، في تصريحات له الأحد، أن بعض المواطنين يقوم بشراء تلك الوحدات من أجل تركها لنجله يتزوج فيها، مستطردًا: “بس حرام الفلوس دي تبقى عطلانه، لو الشقة ظلت مغلقة هيدفع عليها ضريبة، أما بقى لو طرحها للإيجار برضوا هيدفع عليها ضريبة بس هيدخله دخل”.

وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في كافة الدول الأوروبية، وتابع:”فيه ناس تقولك مالي وأنا حرة فيه، أنا مش بقولك ادهولي، عارف انه حقك، أنا بقولك استفيد به وفيد الدولة، حقنا اننا نفرض عليكم ضريبة”.