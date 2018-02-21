إسكان البرلمان: نستطيع جمع 72 مليار جنيه من مخالفي البناء

أحمد صبرى قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 20 مليون وحدة مخالفة فى البناء على مستوى الجمهورية، وهى تساوى نصف عدد الوحدات المستخدمة بالمحافظات، مؤكدا أن البرلمان يعمل الآن على إنهاء مشروع قانون التصالح للمخالفين. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قنا

أحمد صبرى

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 20 مليون وحدة مخالفة فى البناء على مستوى الجمهورية، وهى تساوى نصف عدد الوحدات المستخدمة بالمحافظات، مؤكدا أن البرلمان يعمل الآن على إنهاء مشروع قانون التصالح للمخالفين.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة DMC إلى أنه فى حالة فرض غرامات مخالفة على هذه الوحدات تستطيع الحكومة جمع 72 مليار جنيه، وذلك بتحصيل 60 جنيها شهريا من الوحدة المخالفة، و300 جنيه من الوحدات الإدارية والتجارية كمقابل إهلاك واستخدام شبكات المياه والكهرباء.