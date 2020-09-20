«إسكان البرلمان» تطالب بسرعة تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة “حدائق العاصمة”، إحدى المدن الجديدة كامتداد عمراني لمدينة بدر، التى تبتعد عن العاصمة الإدارية الجديدة 10 دقائق فقط، ليتم تخصيصها لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأعرب أمين سر إسكان البرلمان في تصريحات له اليوم الأحد، عن ثقته فى قدرة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات الوزارة، على تنفيذ وإنشاء هذه الوحدات فى وقت قياسى خاصة مع اقتراب نقل عدد من موظفى الجهاز الإدارى والوزارات بالدولة الى العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا الحكومة بمراعاة الظروف المعيشية للموظفين عن تمليكهم لهذه الوحدات السكنية بحيث تتناسب أسعارها مع قدراتهم المالية.

يشار إلي قيام مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بزيارة “حدائق العاصمة” وتابع موقف تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي.

واستمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان أشار خلاله إلى أن هذا المشروع يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعةعلى 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2021، لينضم إلى مشروعات الإسكان التى تخدم محدودي الدخل والشباب، من خلال توفير المسكن اللائق لهم، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا للوحدات السكنية في المشروع، وأشاد بسرعة وجودة التنفيذ كما تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه بمدينة بدر، فى ضوء تخطيط الحكومة للانتقال العام المقبل.

ويضم المشروع 9024 وحدة سكنية موزعة على 376 عمارة سكنية، ويتم تنفيذها بتكلفة 3.2 مليار جنيه، واطلع مدبولي على موقف تنفيذ مراحل هذا المشروع، بما في ذلك أعمال المرافق والخدمات والطرق،حيث تم تنفيذه بنسبة تنفيذ 85%، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.