إسكان البرلمان : تشكيل لجنة لبحث مخالفات البناء بالكمبوندات

عقب تلقي اللجنة العديد من الشكاوى بشأن وجود مخالفات صارخة بعدد من الكمبوندات

أعلنت لجنة الإسكان في البرلمان برئاسة النائب عماد سعد حمودة تقدمها بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في التجمعات السكنية المغلقة “الكمبوندات” على مستوى الجمهورية، ورفع تقرير مفصل بشأنها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسئولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات.

وكشف النائب عماد سعد حموده رئيس لجنة الإسكان في البرلمان عن تلقي العديد من الشكاوي من المواطنين بشأن وجود مخالفات صارخة بعدد من الكمبوندات ، مطالبا بتطبيق القانون علي المخالفين في الأحياء الشعبية والراقية، حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فورًا.

وقال رئيس إسكان البرلمان في تصريحات له اليوم، “لابد أن يطبق القانون على الجميع اللى مخالف في غرفة واللى مخالف في قصر الجميع سواسية أمام القانون”.

وأشار إلي أن مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة من الملفات التى تحظى باهتمام برلمانى كبير، لمنع هذه الظاهرة ووضع أُطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى والتصدى بكل حزم وقوة للتعدى على أراضى الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

ولفت رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ، إلى أن رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة في الدولة، سياسته واضحة وهى تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة، ولا بد أن يكون القانون معصوب العينين في التطبيق والتنفيذ، ، وفى حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فورًا.

إسكان البرلمان : السيسي أعطى الضوء الأخضر للقضاء على الفساد

وفال حمودة: عدد كبير من المواطنين تقدموا بشكاوي بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من الكمبوندات، ونظرا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها .

وشدد على أن الجميع وفى المقدمة مجلس النواب يقف مع الدولة بشأن استعادة الهيبة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء ولن نعود للوراء مرة أخرى.

وأكد رئيس لجنة الأسكان في البرلمان أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير3، هو بمثابة ضوء أخضر لكل مؤسسات الدولة للتحرك والقضاء على الفساد والمحسوبية، وتطبيق القانون على الجميع.

واستشهد بجملة الرئيس السيسي والتى قال فيها: “إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا”.