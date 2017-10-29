إسكان البرلمان : التشريعات عائق رئيسى للاستثمار العقاري

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشكلة الاستثمار في مصر بوجه عام تتمثل في التشريعات، مضيفا يوجد نحو 9000 آلاف قانون منذ سبعينيات القرن الماضي لم يتغير منها سوي 20 ‎%‎، فضلا على أنه يوجد 85 ألف قرار إداري وزاري جميعهم متناقضين.

وأضاف – خلال كلمته في مؤتمر “المال جي تى إم” – أن الاستثمار العقاري يواجه مشكلات كثيرة منها التراخيص، وتسجيل الملكية التي قد تستغرق نحو 3 سنوات، متسائلا : “كيف سينتظر المستثمر الأجنبي كل هذا الوقت لشراء وحدة عقارية؟”.

وتابع : ” مصر لديها مقومات كثيرة تساعدها علي تصدير العقار للخارج، لكن هذا الأمر يحتاج إلي آليات ، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي علي سبيل المثال يتم استغلالها لمدة شهرين في العام فقط”.

ولفت إلي أن هناك فكرا سائدا لبعض المدن بأنها مرتفعة قيمة الإيجار أو السكن منها أكتوبر والتجمع ، الأمر الذي دفع بعض الملاك إلى فتح مكاتب إدارية .