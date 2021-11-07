«إسكان الإسكندرية» تواصل تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالعصافرة ونادي الصيد

قاربت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية على الانتهاء من أعمالها بشأن إحلال وتطوير وتجديد لعدد من المشروعات، أبرزها مشروع تطوير شبكة مياه الشرب بمنطقة نادي الصيد، بقيمة تعاقدية نحو 41.374 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة العصافرة قبلي والبالغ إجمالي الأعمال المنفذة بها نحو 96.676 مليون جنيه.

كما استهلت مؤخراً مديرية الإسكان أعمالها بشأن ترميم فيلا استراحة المحافظ الكائنة بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 2.693 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترميم منطقة الخزان وغرف الطلمبات بالمجزر الآلي بالعامرية، بقيمة تعاقدية بلغت 424 ألف جنيه، وجار إنهاء ترميم مبنى محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، وذلك بقيمة تعاقدية بلغت 2.428 مليون جنيه.

ياتي ذلك في الوقت الذي أنهت فيه مديرية الإسكان تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة نادي الصيد بتكلفة بلغت نحو 17.819 مليون جنيه، فضلاً عن إنهاء اعمال تطوير شبكة مياه الشرب بمنطقة العصافرة قبلي بتكلفة بلغت نحو 40.267 مليون جنيه، إضافة إلى إنهاء تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الحضرة الجديدة والتي بغلت تكلفتها نحو 55.449 مليون جنيه.

يُشار إلى ان الإدارة العامة للمباني بمديرية الإسكان والمرافق، تُشرف على مشروعات عديدة بالخطة الحالية بإجمالي قيمة تعاقدية 287.706 مليون جنيه، منها مشروعات “إنشاء وتجديد” ومشروعات “ترميم” فضلاً عن مشروعات “إحلال وتطوير وتجديد”، ومشروعات “الصيانة”.