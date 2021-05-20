إسعاد يونس ودرة وصلاح عبد الله يودعون سمير غانم.. وصلاة الجنازة بمسجد المشير

نعت الفنانة التونسية درة الفنان سمير غانم قائلة: “وداعا النجم الكبير سمير غانم الذي يبقى في وجداننا كلنا بخفة روحه التي ليس لها مثيل وقد ترك بصمة في تاريخ الكوميديا المصرية والعربية، وشخصيا هو من أقرب الفنانين لقلبي وكان أبا حنونا لن أنساه من خلال صداقتي لدنيا وإيمي وكان قادرا على إثارة البهجة بمجرد ظهوره”.

كما ودعته الفنانة إسعاد يونس التى شاركته أهم أعماله مسلسل “ميزو” قائلة: وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب وأحن خلق الله، يا ضحكة مصر وطيابة قلبها، يابو نفس نقية وراضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي وإلي الملتقي.

كما نعاه الفنان صلاح عبد الله قائلا: ضحكة مصر مش هتموت وهتفضل أستاذنا تضحكنا وتسعدنا إحنا وولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا وطلب من جمهوره الفاتحة وأرجوكم لا تكفوا عن الدعاء.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ويقتصر تلقي العزاء عند مقابر الأسرة بمدينة نصر نسألكم الفاتحة والدعاء.