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إسرائيل وهولندا تعلنان عن صفقة صادرات دفاعية قيمتها 305 ملايين دولار

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إسرائيل وهولندا تعلنان عن صفقة صادرات دفاعية قيمتها 305 ملايين دولار
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:52 ص, الخميس, 18 مايو 23

أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس صفقة تصدير مع نظيرتها الهولندية بقيمة إجمالية لامست 305 ملايين دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتشمل الصفقة أنظمة صواريخ مدفعية من شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية :”هذا أول اتفاق صادرات دفاعية بين حكومتين يتم توقيعه بين إسرائيل وهولندا، وواحد من أكبر الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ودولة أوروبية في السنوات الماضية”.

وقالت الوزارة إنها ستزود الجيش الملكي الهولندي بأنظمة صواريخ بلوس المدفعية من إلبيت بموجب العقد الذي يُنفذ على مدار خمس سنوات.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:52 ص, الخميس, 18 مايو 23