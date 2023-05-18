إسرائيل وهولندا تعلنان عن صفقة صادرات دفاعية قيمتها 305 ملايين دولار

أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس صفقة تصدير مع نظيرتها الهولندية بقيمة إجمالية لامست 305 ملايين دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتشمل الصفقة أنظمة صواريخ مدفعية من شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية :”هذا أول اتفاق صادرات دفاعية بين حكومتين يتم توقيعه بين إسرائيل وهولندا، وواحد من أكبر الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ودولة أوروبية في السنوات الماضية”.

وقالت الوزارة إنها ستزود الجيش الملكي الهولندي بأنظمة صواريخ بلوس المدفعية من إلبيت بموجب العقد الذي يُنفذ على مدار خمس سنوات.