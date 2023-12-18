إسرائيل والولايات المتحدة أمام خيارات قليلة لمنع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر

تتوفر لدى إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى خيارات قليلة للغاية لمنع الحوثيين من شن هجماتهم، بحسب مصطفى نعمان، وهو دبلوماسي يمني كبير سابق عمل سفيراً لدى كندا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقا لقناة سي بي سي نيوز.

وأضاف: “المقاتلون الحوثيون يستوطنون بين السكان اليمنيين”. “ليس الأمر وكأنك تستطيع ملاحقة معسكراتهم أو قواعدهم.”

“لذلك هذه هي المعضلة – أو حتى الفخ – الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه. ما الذي يمكنها ضربه؟”

وقال نعمان إن الضربة العسكرية على ميناء الحوثيين أو منطقة الإطلاق لن تؤدي إلا إلى تأجيج خطاب الجماعة ومنحها انتصارا رمزيا مع أنصارها.

وأردف: “يتم تنسيق الهجمات مع الإيرانيين، “لا يمكنهم فعل شيء كهذا بأنفسهم.”خيارات قليلة للغاية

وقد قامت شركات التأمين بالفعل برفع أقساط التأمين على السفن التي تسافر عبر المنطقة، ومن الشائع أن تحمل العديد من السفن حراسًا مسلحين عند الإبحار عبر المنطقة.

تشير مواقع تتبع السفن إلى أن حركة الشحن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر قد توقفت تقريبًا. ويتم إعادة توجيه معظم حركة الشحن حول أفريقيا، مما يضيف 13 ألف كيلومتر وما يصل إلى أسبوعين إضافيين إلى الرحلة.

كان دنكان بوتس، نائب الأدميرال البريطاني المتقاعد، يتولى قيادة القوة البحرية المتعددة الجنسيات التي كانت تقوم قبل عقد من الزمن بحماية المياه المحيطة بخليج عدن والقرن الأفريقي من القراصنة.

وفي مقابلة مع قناة سي بي سي نيوز، وافق على أن الخيارات العسكرية لمواجهة تهديد الحوثيين محدودة.

وقال بوتس: “فيما يتعلق بعمل عسكري قابل للتطبيق، لا يوجد أي عمل عسكري”.

كما أنه ليس من الممكن حقاً محاولة نقل السفن عبر المنطقة في شكل من أشكال نظام القوافل، مثل ما كان موجوداً في المحيط الأطلسي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتس إن الأمر سيتطلب عددًا كبيرًا من السفن البحرية وسيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لشركات الشحن.

وقال بوتس: “إن المرافقة ضد صواريخ كروز المضادة للسفن ستكون كثيفة الاستخدام للأصول، ومن المحتم أن تؤدي إلى إبطاء تدفق التجارة أيضًا”.

وأضاف “هناك دائما خيارات، لكن الأمر يعتمد على مستوى التصعيد الذي يرغب الجانبان في اتخاذه بشأن هذا الأمر. لذا، نعم، إنه تطور سيئ للغاية”.

ويبلغ عرض مضيق باب المندب 29 كيلومترًا فقط عند أضيق نقطة له.

وتمر عبره أكثر من 23 ألف سفينة في كلا الاتجاهين كل عام، تحمل بضائع تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار.

التصعيد سيحدث في جنوب لبنان

وقال نعمان، الدبلوماسي اليمني السابق، إنه إذا قررت إيران في نهاية المطاف تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، فإنه يعتقد أن التصعيد سيحدث على الأرجح في جنوب لبنان، حيث يوجد لدى حزب الله، وكيل إيران، عشرات الآلاف من الجنود على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف نعمان أنه يعتقد أن المسار الأرجح للأحداث هو استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ والتسبب في تعطيل الملاحة الدولية، ولكن دون زيادة شدة الهجمات.

“لا أرى أكثر مما يفعله الحوثيون”.

يوافق بوتس على ذلك.

وقال: “إن العديد من أسوأ التهديدات [الإيرانية] لا تؤتي ثمارها”. “لكنني أكره دائمًا أن أقول “أبدًا” لأننا نعيش في عالم متقلب”.