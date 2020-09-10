إسرائيل والإمارات تسجلان ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

قفزت أعداد المصابين بفيروس كورونا في كل من إسرائيل والإمارات، لتسجل مستوى قياسي جديد في الأولى، وتقفز إلى أعلى معدل منذ 4 أشهر في الثانية.

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ 3904 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها، بعد أن أعلنت أمس الأول عن تسجيل 3392 حالة، وكان هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات.

وتراجعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عن خطط لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، واختارت بدلا من ذلك فرض حظر تجول ليلي بعد ضغوط من الجماعات اليهودية المتشددة.

وإجمالا، سجلت إسرائيل أكثر من 142 ألف إصابة بكورونا، و1054 حالة وفاة، ويوجد حاليا أكثر من 31 ألف حالة نشطة، توصف 477 حالة منهم بالخطيرة.

كورونا في الإمارات

أما الإمارات فقد سجلت اليوم أعلى معدل يومي بإصابات كورونا منذ 4 أشهر، بعد أن أعلنت عن 930 حالة جديدة بينها 5 وفيات.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية في الإمارات قد سجلت في 22 مايو الماضي عند 994 حالة.

وحسب سي إن إن، قالت فريدة الحوسني المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، إن الزيادة الجديدة تعادل نحو 5 أضعاف عدد الحالات قبل نحو شهر.

وارتفع معدل الإصابات الیومیة بكورونا في الإمارات خلال الأسابیع الأخیرة بعد انخفاضھا عن ذروتھا في مایو الماضي.

وسجلت الإمارات 664 إصابة بكورونا أمس الأول، و883 إصابة بالأمس.

وبذلك وصل إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة في الإمارات إلى 76,911 حالة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 398، فيما بلغت حالات الشفاء 67945.

انطلاق الدراسة قبل 10 أيام

وكانت الإمارات قد أعلنت بدء الدراسة في 30 أغسطس الماضي.

وتقول الحوسني إن السلطات الصحية أوقفت العمل في مدارس حكومية وخاصة، ظهرت فيها إصابات كورونا.

وأضافت أن 12% من الإصابات وافدة من الخارج، فيما أرجعت سبب 88% منها إلى حدوث الاختلاط والتجمعات المخالفة.

تعاون إماراتي إسرائيلي لمواجهة كورونا

جدير بالذكر إن الإمارات وإسرائيل أعلنتا في نهاية يونيو الماضي، عن تعاون مشترك في المجال الطبي بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحتا أن شركتين من القطاع الخاص الإماراتي وشركتين إسرائيليتين قررتا “إطلاق عدة مشاريع بهدف تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا” لمجابهة الجائحة.

ولاحقا أعلنت الدولتان تطبيعا كاملا للعلاقات بينهما.