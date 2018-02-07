إسرائيل: نسعى لحل دبلوماسي في النزاع مع لبنان بشأن الغاز

رويترزقال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم، إن بلاده تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن حقل متنازع عليه للغاز بالبحر المتوسط وذلك بعد تصريحات عدائية متزايدة بين البلدين الخصمين.وأضاف شتاينتز لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت عندما سئل عن ”بلوك9“ الذي طرحه لبن

رويترز



قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم، إن بلاده تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن حقل متنازع عليه للغاز بالبحر المتوسط وذلك بعد تصريحات عدائية متزايدة بين البلدين الخصمين.



وأضاف شتاينتز لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت عندما سئل عن ”بلوك9“ الذي طرحه لبنان في عطاء للتنقيب عن النفط والغاز ”نأمل في ذلك، ومستعدون للمضي قدما (من أجل) حل دبلوماسي لهذه المسألة“.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ندد بالعطاء اللبناني الأسبوع الماضي.





