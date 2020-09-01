كشف وزير المخابرات الإسرائيلي “إيلي كوهين” صباح اليوم الثلاثاء عن اجتماع سري جمع رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” مع حاكم الإمارات عام 2018.

مشيرا إلى أنه تحدث أيضًا مع رئيس دولة أخرى، لكن دون الكشف عن اسمها، قائلا إن العلاقات معها ستكون علنية في الأشهر المقبلة.

كما حضر لقاء نتنياهو الشيخ محمد بن زيد قبل عامين، ورئيس الموساد يوسي كوهين، وقالت مصادر دبلوماسية اسرائيلية وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الاجتماع بين رؤساء الدول عقد في جو جيدن وأن العلاقة بين الطرفين استمرت حتى بعد ذلك.

وقبل نحو عام، عقد اجتماع بين رئيس مجلس الأمن القومي ، مئير بن شبات ، وممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

وأضاف “كوهين” في تصريحات للصحيفة الإسرائيلية قائلا: “بعد يوم من الرحلة التاريخية لشركة “إل عال” الإسرائيلية من مطار بن جوريون إلى أبو ظبي في إطار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: “في تقديري ، ستأتي دولة خليجية أخرى لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الأشهر المقبلة، وأعتقد ان المزيد من الدول ستأتي”.

وقبل أسابيع قليلة ، ذكر “كوهين” اسم السودان كدولة مهدت الطريق لإقامة علاقات مع إسرائيل، لكن وزارة الخارجية أصدرت بعد ذلك نفيًا شاملًا لإمكانية توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في ذلك الوقت إن إسرائيل والسودان ستستفيدان من اتفاق سلام.

وبعد أن سمحت السعودية للطائرة الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي قبل وصولها إلى أبوظبي ، سُئل “كوهين” عن فرص توقيع اتفاق سلام مع أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وقال “كوهين”: “الإسرائيليون موجودون في كل دول الخليج”، يجب أن يتم ترتيبهم حسب درجة ارتباطهم بالدين الإسلامي، فكلما كانوا أقل راديكالية، ستأتي اتفاقيات السلام بشكل أسرع”.

وأضاف “كوهين” حكام الخليك يدركون أيضًا أن أهمية النفط آخذة في التراجع وأهمية التكنولوجيا آخذة في الازدياد ، وبالتالي فإن التعاون معنا كبير للغاية.

وحول العلاقة مع الإمارات قال “كوهين”: “أشعر بحماس كبير، إذا كان مطار بن جوريون مفتوحًا ، فسيكون هناك قطار جوي إسرائيلي من هنا إلى دبي”.