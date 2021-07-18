سيـــاســة

إسرائيل عن سد النهضة : نقف على مسافة واحدة من الجميع ولدينا تكنولوجيا توفر المياه

نفت ضلوعها في أزمة السد
المال - خاص 8:23 م, الأحد, 18 يوليو 21 8:23 م, الأحد, 18 يوليو 21

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 نفت إسرائيل “أي ضلوع لها في موضوع سد النهضة”، وقالت إنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة، لكنها تعرض تقديم خبرات في توفير المياه لمصر.

وفي بيان على حسابها الرسمي في فيسبوك، قالت السفارة الإسرائيلية في مصر إن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة “عار عن الصحة ولا أساس له”.

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وقالت إن إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها.

وتابعت: “هذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخرًا”.

وأضافت: “نعود ونؤكد أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”.

وقالت: “بل تشدّد دولة إسرائيل على انه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر”.

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وأوضحت أنها تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه.

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بقلم المال - خاص

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