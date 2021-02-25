إسرائيل: حصول «حزب الله» على كميات معينة من الصواريخ الدقيقة يستلزم ردا

الضربات الجوية في سوريا كان هدفها تعطيل تهريب الأسلحة

قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أمس الخميس، إن حصول حزب الله اللبناني على كميات معينة من الصواريخ الدقيقة يستلزم ردا إسرائيليا.

وقال رئيس لواء أساليب القتال والحداثة في الجيش الإسرائيلي العميد عيران نيف في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إنه “إذا حصلت منظمة حزب الله الإرهابية على كمية مُعينة من الصواريخ الدقيقة فلابد لإسرائيل من العمل ضدها”.

الصواريخ الدقيقة في حوزة حزب الله

وأضاف نيف أن صواريخ حزب الله تُعتبر التهديد الثاني الأكثر خطرا بالنسبة لإسرائيل بعد التهديد النووي الإيراني.

وأوضح نيف أنه في السنوات الأخيرة كانت معظم الضربات الجوية في سوريا تهدف إلى إحباط أو تعطيل تهريب الأسلحة الدقيقة إلى لبنان.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، يعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الخط الأحمر يتراوح بين 500 و1000 صاروخ كحد أقصى سيلزم حينها إسرائيل اتخاذ إجراء مباشر ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء الماضي، انه إذا نفذ حزب الله تهديداته بشن حرب على إسرائيل فإن النتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله وقادته وعلى المواطنين اللبنانيين.

وخاضت إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران حربا في عام 2006 جرى معظمها على الأراضي اللبنانية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.