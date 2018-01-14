إسرائيل توقع اتفاقيات اقتصادية مع الهند في مجالات الغاز والبترول

عادل عبد الجوادأفاد موقع "هامكور" الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وصل ظهر اليوم الأحد إلى الهند في زيارة تستغرق 6 أيام، وهي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الهند خلال 15 عامًا الماضية.ولاقى نتنياهو ترحيبًا كبيرًا من رئيس حكومة الهند "نرندرا مودي"، وغرد مودي علي

عادل عبد الجواد



أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” وصل ظهر اليوم الأحد إلى الهند في زيارة تستغرق 6 أيام، وهي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الهند خلال 15 عامًا الماضية.

ولاقى نتنياهو ترحيبًا كبيرًا من رئيس حكومة الهند “نرندرا مودي”، وغرد مودي علي حسابه الشخصي على تويتر باللغة العبرية: قائلا “أهلا بك يا صديقي رئيس الحكومة نتنياهو، زيارتك إلى الهند تاريخية ومميزة”.

ووصف نتنياهو هذه الزيارة بالتاريخية، معلنا اعتزامه التوقيع على العديد من الاتفاقيات خلالها، مضيفا: “ندفع العلاقة بين إسرائيل وهذه القوة العالمية المهمة الهند قدما، فهذا يصب في مصلحتنا الأمنية، الاقتصاد، التجارة، السياحة، والمجالات الكثيرة الأخرى”.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الزيارة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند، وسيوقع كل من “نتنياهو ومودي” على 9 اتفاقيات تجارية في مجالات البترول والغاز، الطاقة المتجددة، الطيران، السايبر, البحث والتطوير الصناعي وغير ذلك.

وأضاف “هامكور”: إضافه إلي نتنياهو سافر أكثر من 151 من رجال الأعمال، مبادرون وممثلو شركات، من بينهم 11 مدير شركة كبيرة، مشيرا إلي أن هذا أكبر وفد من رجال الأعمال الذي يزور مع رئيس حكومة حالي دولة أجنبية، وذلك في ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية قبل نصف سنة استثمار 70 مليون دولار حتى عام 2020 لتعزيز العلاقات مع الهند في عدد من المجالات. حسبما ذكر الموقع الإسرائيلي.