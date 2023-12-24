إسرائيل تواصل قصف غزة وتكشف عن خسائر عسكرية جديدة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جباليا ومحيطها في شمال قطاع غزة خلال الليل، حيث وقعت اشتباكات استمرت حتى صباح اليوم، وفق ما قاله شهود عيان، ونشرته وسائل إعلام فلسطينية.

وعلاوة على ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة عدد القتلى في صفوفه في اشتباكات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتقول إسرائيل إنها حققت سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال قطاع غزة وتستعد لتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق أخرى، لكن سكان جباليا أفادوا باستمرار الضربات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت أكثر داخل المدينة يوم السبت.

وبدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة.

وقال يوم الأحد إن ثمانية من جنوده قتلوا في القطاع بما رفع العدد المعلن للقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 154 منذ بدء الاجتياح البري ردا على هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 واحتجاز 240.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن “أكد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين بما يشمل من يدعمون عملية المساعدة الإنسانية وأهمية السماح للمدنيين بالتنقل بأمان للابتعاد عن مناطق المعارك الجارية”.

وذكر بيان البيت الأبيض “الزعيمان ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح كل الرهائن الباقين”.

ورفض نتنياهو اليوم تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.