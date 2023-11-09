إسرائيل تواصل الخسائر.. عجز في الموازنة في أكتوبر بسبب نفقات الحرب وتراجع الإيرادات

سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل (6 مليارات دولار)‭‭‭ ‬‬‬في أكتوبر الماضي، عازية هذا إلى الارتفاع في نفقات تمويل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلىة أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6 % مقابل 1.5 % في سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 % الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار وفي أكتوبر من عام 2022 عند 3.1 مليار.