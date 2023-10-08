إسرائيل تهاجم لبنان بالمدفعية بعد هجوم حزب الله على مزارع شبعا

شنت إسرائيل هجمات بالقذائف المدفعية على جنوب لبنان اليوم الأحد، بعدما استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المتنازع عليها، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأمس السبت أدى أخطر هجوم ينفذه مسلحون فلسطينيون على بلدات إسرائيلية منذ سنوات إلى مقتل ما لا يقل عن 250 إسرائيليا، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن 313 على الأقل قتلوا من بينهم 20 طفلا وأصيب ما يقرب من ألفين في ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم السبت.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران إنها شنت هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا “تضامنا” مع الشعب الفلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

وأضاف أن المدفعية “تقصف حاليا المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها”.

وقال الجيش إن إحدى طائراته المسيرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس (التي تسميها إسرائيل هار دوف) في مزارع شبعا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في تصريحات تلفزيونية “في هذه المرحلة، لا يوجد أي تهديد آخر في هار دوف أو الساحة الشمالية”، مضيفا أن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى.

وتسيطر إسرائيل منذ عام 1967 على مزارع شبعا التي تبلغ مساحتها 39 كيلومترا مربعا، وتقول سوريا ولبنان إن مزارع شبعا لبنانية.