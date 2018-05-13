إسرائيل تنشر 11 كتيبة عسكرية استعدادا لمسيرات العودة

كشف موقع “هامكور” الإسرائيلي عن نشر 11 كتيبة عسكرية على الحدود مع قطاع غزة، أي أكثر من عدد القوات التي تعمل غالبا، وذلك استعدادا للتظاهرات المتوقعة غدا، والذى يتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلي القدس المحتلة، وحلول ذكرى النكبة التى يحييها الفلسطينيون بمسيرات حاشدة عند الحدود مع غزة،

ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يشارك نحو 100 ألف متظاهر في المظاهرات، وأن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وقال الموقع الإسرائيلي إن التظاهرات المرتقبة ستكون أقل تضامنا مع حماس، إذ يشكل تدشين السفارة الأمريكية في القدس، إضافة إلى يوم النكبة الذي يصادف بعد غد، سببا فلسطينيا للاحتجاجات، وقد يدعمها متظاهرون من تيارات أخرى. حسبما ذكر الموقع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين لن يخرجوا لعطلة في الأسبوع المقبل بسبب التوتر الأمني المتوقع.

