إسرائيل تمنح الضوء الأخضر لـ«توتال وإيني» للتنقيب عن الغاز بعد ترسيم الحدود مع لبنان

أبرمت إسرائيل اتفاقا مبدئيا مع شركتي توتال إنرجيز وإيني يتيح لهما الشروع في التنقيب عن الغاز الطبيعي ضمن اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأبرم القادة اللبنانيون والإسرائيليون الشهر الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

وانصب التركيز في الاتفاق على تسوية نزاع حول حقل غاز محتمل في القطاع التاسع (البلوك 9) البحري اللبناني الذي يمتد إلى المياه الإسرائيلية، وتشغل توتال إنرجيز القطاع وتبلغ حصتها 60 بالمئة، في حين تبلغ حصة إيني 40%.

وقالت توتال إنرجيز يوم الثلاثاء: “سيبدأ شركاء القطاع 9 في استكشاف احتمال محدد بالفعل والذي قد يمتد في كل من القطاع 9 وفي المياه الإسرائيلية جنوبي خط الحدود البحري الذي تم تحديده مؤخرا”.

وقال ليئور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، إن الاتفاق “سيسمح بتطوير خزان غاز عابر للحدود بين بلدين عدوين، وهو حدث غير عادي في سوق الطاقة العالمية”.

وقالت وزارة الطاقة إنه سيتم التوقيع على ترتيب نهائي أكثر تفصيلا إذا تم اكتشاف كميات تجارية.