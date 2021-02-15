إسرائيل تلغي المشاركة في معرض آيدكس الدفاعي في الإمارات

سبب الإلغاء يرجع إلى قيود السفر وإغلاق مطار بن جوريون

ألغت إسرائيل مشاركتها في معرض آيدكس بدولة الإمارات الأسبوع المقبل، بسبب قيود السفر وإغلاق مطار بن غوريون الدولي للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية العامة اليوم (الاثنين).

عدم المشاركة في معرض آيدكس

وقالت الإذاعة إنه كان من أن المقرر أن يشارك في المعرض العشرات من شركات الدفاع الإسرائيلية مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة الدفاعات الإلكترونية (إلبيت سيستمز) وأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة.

وأوضحت الإذاعة أن سبب الإلغاء يرجع إلى قيود السفر وإغلاق مطار بن غوريون الدولي خارج مدينة تل أبيب الساحلية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاق سلام في 15 سبتمبر الماضي بوساطة أمريكية، لتصبح أول دولة خليجية تجمعها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب

ومن ناحية أخرى، وصلت بعثة دبلوماسية إماراتية الإثنين إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح السفارة الإماراتية في مدينة تل أبيب، بحسب الإعلام الرسمي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن الطائرة التي أقلت الوفد الدبلوماسي الإماراتي حصلت على تصريح خاص من لجنة الاستثناءات للهبوط في مطار بن غوريون الدولي خارج مدينة تل أبيب الساحلية على الرغم من إغلاقه بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويأتي وصول الوفد بعد يوم واحد من أداء محمد محمود آل خاجة، اليمين الدستورية كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أن الوفد الذي وصل إلى إسرائيل لم يضم آل خاجة.

ويعتبر السفير الإماراتي لدى تل أبيب من الدبلوماسيين البارزين في الخارجية الإماراتية، إذ شغل لأكثر من عشر سنوات منصب مدير مكتب وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وفي 24 يناير الماضي، وافقت الإمارات على افتتاح سفارة لها في تل أبيب، كما افتتحت إسرائيل سفارة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا للسلام في 15 سبتمبر الماضي بوساطة أمريكية، لتصبح أول دولة خليجية تجمعها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.