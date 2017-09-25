إسرائيل تلزم شركة تمار بتوفير الغاز الطبيعي

الهيئة طالبتها بالتعويض بعد توقف الحقل لخلل فني عادل عبدالجوادتدرس هيئة الكهرباء في اسرائيل إلزام شركة "تمار" المنتجة للغاز الإسرائيلي مع باقي منتجي الكهرباء "شركة الكهرباء الإسرائيلية" بتوفير الغاز الطبيعي والتعويض عن عدم القيام بذلك بعد توقف ضخ الغاز بسبب خلل فني داخل الحقل.وذكرت هيئة ا

الهيئة طالبتها بالتعويض بعد توقف الحقل لخلل فني

عادل عبدالجواد

تدرس هيئة الكهرباء في اسرائيل إلزام شركة “تمار” المنتجة للغاز الإسرائيلي مع باقي منتجي الكهرباء “شركة الكهرباء الإسرائيلية” بتوفير الغاز الطبيعي والتعويض عن عدم القيام بذلك بعد توقف ضخ الغاز بسبب خلل فني داخل الحقل.

وذكرت هيئة الكهرباء الإسرائيلية أنه وفقًا للتقديرات فتبلغ كلفة الإصلاحات اليومية لحقل “تمار” عشرات الملايين من الشواكل حسبما أفاد موقع “جلوبس” الاسرائيلي.

وتقول شركة الكهرباء الإسرائيلية، إنها لا تستبعد حدوث ارتفاع في سعرساعة الكهرباء بالنسبة للمستهلكين، وأضافت أنه من المحتمل أن يتم الانتهاء من إصلاح الخلل الذى تم اكتشافه خلال نهاية الاسبوع الحالي.

وتفيد شركة الكهرباء في اسرائيل أيضا أنها تلقت في الأيام الأخيرة أوامر لتزويد عشرات الآلاف من الأطنان من زيت الوقود والديزل، ومحطات الطاقة الخاصة، وتبلغ تكلفة إنتاج الكهرباء بالديزل حوالي ستة أضعاف تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي، ويتم انفاق عشرات الملايين من الشواكل نتيجة لاستخدام أنواع الوقود البديلة.

وتقررالقيام بأعمال الصيانة خلال فترات العياد، حين تكون نسبة استهلاك الغاز منخفضة نسبيا، لكن الخلل غير المتوقع الذي حدث مع بداية العمل قاد الى شل تزويد الغاز بشكل كامل.

ويعتبر “تمار” المزود الوحيد للغاز الطبيعي لإسرائيل، وكان من المعروف منذ البداية بأن اعمال الصيانة فيه ستؤدي الى تقليص نصف كمية الغاز التي يزودها للاقتصاد الاسرائيلي.

