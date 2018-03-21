إسرائيل تكشف تفاصيل تدمير المشروع النووي السوري عام 2007

عادل عبد الجواد





نشر موقع “هامكور”الإسرائيلي وثائق سرية كشفت عنها الرقابة الإسرائيلية توثق عملية تدمير المنشأة النووية في دير الزور بسوريا عام 2007 من مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية وحتى تنفيذ الضربة.





أتاح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نشر تفاصيل عملية تدمير المشروع النووي السوري عام 2007 من خلال ضرب المنشأة النووية التي أقيمت بالقرب من منطقة دير الزور.





وأظهر الجيش الإسرائيلي بالصور والفيديو عملية التدمير للمنشأة كاشفا عن تفاصيل جمع المعلومات الاستخباراتية بدءا من عام 2005 إلى عام 2007.





وروى قائد أركان الجيش الإسرائيلي، جادي أيزنكوت، عن تلقيه الاتصال من جهة استخباراتية واطلاعه على المواد السرية التي تشير إلى المشروع النووي السوري، وانطلاق التجهيز في إسرائيل للرد السريع. ووصف أيزنكوت العملية بأنها الأهم منذ حرب أكتوبر 1973





وقال إيزنكوت: “الرسالة من وراء الإغارة على المفاعل النووي عام 2007 كانت أن إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات من شأنها أن تشكّل تهديدًا وجوديا على إسرائيل.





وحسب البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي عن العملية كانت “هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي قد جمعت خلال عامين معلومات عن المفاعل النووي السوري الذي تم بناؤه. حسبما ذكر الموقع الإسرائيلي.





وذكر “هامكور”، وبعد مداولات في” الكابينيت” مجلس الوزراء المصغر الذي رأسه آنذاك رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، منح المستوى السياسي الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ العملية التي تدرب عليها لأشهر طويلة. ففي الليلة بين الخامس والسادس من شهر سبتمبر شنت 8 مقاتلات إسرائيلية هجمات جوية تخللت نحو 30 صاروخا ودمرت المفاعل بشكل تام.



** تباين الردود





تباينت ردود الأفعال في إسرائيل عدما تم نشر تقارير تتحدث عن تفجير المفاعل النووي السوري في عام 2007 وأثار الكشف عن موجة من ردود أفعال السياسيين الإسرائيليين حول النشر المتعلق بتفجير المفاعل النووي قائلين أنه أفضل القرارت الأمنية التي اتخذتها إسرائيل. علي حد قولهم.





ومن جانبه قال إيهود باراك، الذي كان وزيرا للدفاع الاسرائيلي أثناء الهجوم على سوريا، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية “ريشت بيت” : “كنت في هذه المواقع مرات كثيرة وشاركت في عمليات أخرى، كان هذا الهجوم فريدا من نوعه، هاما وناجحا”.





بينما كتب الوزير “يسرائيل كاتس”، اليوم في صفحته على تويتر: “نقل تفجير إسرائيل للمفاعل النووي السوري رسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل لن تسمح لها بحيازة سلاح نووي، الحملة ونجاحها أوضحا أن إسرائيل لن تسمح لدول تهدد وجودها، مثل سوريا سابقا وإيران في يومنا هذا، بحيازة أسلحة نووية”.





ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، بيانا قال فيه: “يثبت القرار الإسرائيلي التاريخي والجريء أنه كان يجب في الماضي والحاضر أيضا العمل في المجالات الأمنية، ازدادت قوة أعدائنا في السنوات الماضية، وتعززت قوة الجيش الإسرائيلي أيضا على كل جهة في الشرق الأوسط”.





أثنى وزير المالية، موشيه كحلون، على قدرات الجيش الإسرائيلي وكتب في صفحته على تويتر: “يشكل الهجوم على المفاعِل النووي تعبيرا عن قدرات الجيش، الذي أثبت مرارا وتكررا أنه قادر على تنفيذ مهام كثيرة دون علاقة بالبعد والمشاكل”.





كتبت عضوة الكنيست، تسيبي ليفني، التي شغلت منصب وزيرة خارجية أثناء الهجوم: “كان قرار شن الهجوم من بين القرارات الأمنية والاستجراتيجية الأهم والأفضل التي اتخذتها إسرائيل في العقود الأخيرة”.





رد زعيم المعارضة في اسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، على النشر موضحا: “شاركت مع أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة إيهود أولمرت في اتخاذ القرار التاريخي لتدمير المفاعل النووي في سوريا. أعتقد أن ذلك القرار كان قرارا هاما أثر في الشعب والدولة طيلة سنوات”. علي حد قوله.





وأشار محللون إسرائيليون إلى أن إسرائيل امتنعت عن الاعتراف بأنها وراء تدمير المفاعل النووي لعدم إحراج بشار الأسد وتقليل فرص نشوب مواجهة حربية مع الأسد، وتداولت الصحف الإسرائيلية كذلك الدور الذي لعبه الموساد في جمع الأدلة الدامغة لوجود مشروع نووي قيد التطوير في سوريا.

