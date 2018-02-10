إسرائيل تقصف 12 موقعًا عسكريًا في سوريا و4 أهداف إيرانية

عادل عبد الجواد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات واسعة النطاق في سوريا، استهدفت 12 موقعًا عسكريًا سوريًا وإيرانيًا، بينها 3 منصات للدفاع الجوي السوري، و4 أهداف تابعة لإيران، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الذي شهدته الحدود بعد اختراق طائرة إيرانية الح

عادل عبد الجواد



أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات واسعة النطاق في سوريا، استهدفت 12 موقعًا عسكريًا سوريًا وإيرانيًا، بينها 3 منصات للدفاع الجوي السوري، و4 أهداف تابعة لإيران، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الذي شهدته الحدود بعد اختراق طائرة إيرانية الحدود الإسرائيلية، حسبما أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن المقاتلات الإسرائيلية التي نشطت في سوريا تعرضت لصواريخ مضادة للطائرات طوال عملية القصف، مؤكدًا أن الجيش سيواصل العمل بحزم ضد الاعتداء الإيراني – السوري على سيادته.

وتمت العملية بمصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد مشاورات مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.

وكانت الحدود الإسرائيلية – السورية قد شهدت صباح اليوم تصعيدًا خطيرًا بين إسرائيل وإيران تمثل في إسقاط طائرة من دون طيار إيرانية اخترقت الحدود الإسرائيلية من سوريا بعد رصدها على يد منظومات الدفاع الإسرائيلية، ورد إسرائيلي عنيف بإغارة أهداف إيرانية في سوريا، بما في ذلك المنصة التي أطلقت الطائرة المسيرة.

وبعدها أفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط مقاتلة إف16 إسرائيلية داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يؤكد الجيش سبب سقوط الطائرة، إلا أنه أكد إخلاء طيارين اثنين الطائرة وإصابة أحدهما بجروح بالغة.

وجاء في بيان نشره الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن “مروحية حربية إسرائيلية تعرضت لطائرة دون طيار إيرانية أطلقت من سوريا واخترقت الأراضي الإسرائيلية بعد رصدها، وردًا على ذلك قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في سوريا.

وعن سقوط مقاتلة إف16 إسرائيلية قال الجيش “خلال الغارات في الأراضي السورية تم إخلاء مقاتلة f16 من قبل طيارين اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية”.