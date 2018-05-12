إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة وتدمر نفقا

(رويترز)أغلقت إسرائيل السبت معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة ودمرت نفقا لحركة حماس يوم السبت بعد يوم من تجدد العنف بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حدود القطاع.واقتحم عشرات المحتجين الفلسطينيين يوم الجمعة الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تمر منه البضائع من وإلى القطاع وأشعلوا ا

(رويترز)

أغلقت إسرائيل السبت معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة ودمرت نفقا لحركة حماس يوم السبت بعد يوم من تجدد العنف بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حدود القطاع.

واقتحم عشرات المحتجين الفلسطينيين يوم الجمعة الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تمر منه البضائع من وإلى القطاع وأشعلوا النيران في خط أنابيب ينقل الغاز من إسرائيل وفي حزام لنقل البضائع، كما ألحقوا أضرارا بأنبوب لنقل الوقود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ”المعبر سيبقى مغلقا لحين إصلاح الضرر الذي ألحقته به أعمال الشغب وسيعاد فتحه وفقا لتقييم الموقف“. مضيفا أن المعبر سيبقى مفتوحا أمام الحالات الإنسانية فحسب.

وقال الجيش إن طائرات حربية إسرائيلية دمرت في وقت لاحق من يوم السبت نفقا هجوميا بالقرب من الحدود بنته حماس التي تسيطر على القطاع من أجل مساعدة المسلحين على العبور إلى إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أن النفق كان قد وصل إلى نقطة تبعد بضعة أمتار فقط عن الحدود الملاصقة لتجمعات إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس ”كان طوله نحو كيلومتر. وقد جرى حفره على مدى عدة أشهر ونحن نتابعه منذ عدة أسابيع“.

وتقول إسرائيل إنها دمرت عددا من الأنفاق الحدودية التي يستخدمها مسلحون خلال الأشهر الأخيرة. واستخدم مسلحون فلسطينيون الأنفاق لمباغتة القوات الإسرائيلية منها خلال الحرب في غزة عام 2014.

ويقطن القطاع الضيق أكثر من مليوني نسمة يعانون من معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة. وكرم أبو سالم هو أحد المعابر الثلاثة الرئيسية الحدودية بين القطاع وإسرائيل ومصر لكن تمر منه أغلب السلع يوميا.

وجاء اقتحام المعبر أثناء احتجاجات تنظم أسبوعيا يحتشد فيها آلاف الفلسطينيين على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن رجلا ومراهقا قتلا برصاص القوات الإسرائيلية يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحشود انتهجت العنف وإن القوات تدافع عن الحدود.

وقتل أكثر من 40 فلسطينيا خلال ستة أسابيع من الاحتجاجات ومن المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مخيمات على الحدود في الأيام المقبلة.

ولم يتضح لبعض سكان غزة السبب في اقتحام المحتجين لمعبر كرم أبو سالم.

وقال مالك محطة وقود طلب عدم ذكر اسمه ”لا أستطيع أن أجد سببا وجيها واحدا لما حدث.. ما الحكمة من ذلك؟“

وأضاف ”بعض محطات البنزين لديها مخزون ليوم أو ربما يومين ولذلك فالأزمة ستبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء إذا ظل المعبر مغلقا“.

وتدير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القطاع. وتصنف إسرائيل والغرب الحركة جماعة إرهابية.

وتبلغ الاحتجاجات ذروتها يوم 15 مايو إحياء لذكرى النكبة التي شهدت تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين مع قيام دولة إسرائيل في عام 1948.