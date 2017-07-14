إسرائيل تعتقل مفتي القدس والديار الفلسطينية

قالت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة من محيط المسجد الأقصى.

وقالت مديرة الأوقاف في القدس في بيان، إنه تم اعتقال الشيخ محمد حسين (مفتي القدس والديار الفلسطينية)”.

وقال مرافق للمفتي – في اتصال هاتفي مع رويترز – إنه تم اعتقال المفتي بعد أدائه صلاة الجمعة ونقله إلى جهة غير معلومة.

ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية عن عملية الاعتقال.