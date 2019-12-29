إسرائيل تطور نظاما دفاعيا للتصدي للبالونات الحارقة والحوامات التي تنطلق من قطاع غزة

النظام الأول في العالم الذي يعترض البالونات دون الإضرار بالعناصر الأخرى في المكان

طورت إسرائيل نظام دفاعي هو الأول من نوعه في العالم للتعامل مع الهجمات بالبالونات الحارقة واعتراضها وإسقاط الحوامات القادمة من قطاع غزة.

الطائرات الورقية

وقال بيان مشترك صادر عن الشرطة الإسرائيلية، وشركة أوبتيك ديفندس الإسرائيلية (السبت) إن وحدة تطوير الأسلحة في الشرطة وحرس الحدود طورت بالتعاون مع شركة أوبتيك ديفندس الإسرائيلية نظام ليزر أطلق عليه اسم (لاهف أور – شفرة الضوء).

حمل متفجرات

ويستهدف اعتراض البالونات الحارقة والطائرات الورقية والحوامات القادرة على حمل المتفجرات التي تنطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

ليزر حارق

وذكر البيان أن قائد شرطة حرس الحدود الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، قاد تطوير النظام الجديد بمساعدة قسم تطوير تكنولوجيا الشرطة.

كما أنه تولى إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قسم التكنولوجيا في القوات البرية.

تتبع الهدف

وبحسب البيان يقوم النظام الجديد بتتبع الهدف بعد تحديده مباشرة، ومن ثم إسقاط البالون الحارق أو الحوامة.

وذلك بمساعدة شعاع ليزر خاص، يؤدي إلى انفجار البالون أو احتراق الحوامة وتعطيلها.

خسائر فادحة

وقال شبتاي في تصريح للصحفيين في وقت سابق ” فكرنا في تطوير هذا النظام بعد توسع الدائرة التي يتم استهدافها بإرسال حوامات ووسائل أخرى يمكن أن تسقط في إسرائيل وتتسبب باضرار وخسائر فادحة”.

خطوات كبيرة

وأضاف شبتاي أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بخطوات كبيرة فيما يتعلق بآلية الدفاع الجوي عن البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود وتلك الموجودة في عمق إسرائيل.

الأول عالميا

وأوضح شبتاي :” هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم الذي يثبت أنه يمكن أن يعترض البالونات والحوامات دون تعريض العناصر الأخرى في المنطقة المستهدفة للخطر”.

التهديد الجديد

وأشار شبتاي إلى أن هذا التطور للشرطة الإسرائيلية سيتيح في المستقبل القريب التعامل بفعالية مع التهديد الجديد الذي تواجهه إسرائيل على الساحة الأمنية.

الاحباط

ومن جانبه قال الدكتور رامي أهروني، المدير التنفيذي لشركة أوبتيك ديفندس، أن ” الذي دفعنا للتفكير بتطوير هذا النظام هو الإحباط من عدم القدرة على التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

تسجيل الأراضي

ومن ناحية أخرى حذرت الرئاسة الفلسطينية (السبت)، من خطورة توجهات إسرائيل لتمكين مستوطنيها من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية في سجل الأراضي بوزارة “القضاء” الإسرائيلية.

إدانة فلسطينية

وأعربت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوجهات.

وكانت تصريحات بهذا الفحوى قد صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس الجمعة.

ضم أراضي

واعتبرت الرئاسة أن ذلك “يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة.

واعتبرت الضم يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة”.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال