أسواق عربية

إسرائيل تطلق 3 أقمار صناعية صغيرة لرصد موقع الأشخاص والطائرات والسفن

لا تحتاج للتوجيه من الأرض
أيمن عزام 11:28 م, الأحد, 21 مارس 21 11:28 م, الأحد, 21 مارس 21

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   أطلقت إسرائيل الأحد ثلاثة أقمار صناعية صغيرة علمية إلى الفضاء، وقال معهد شمال إسرائيل للتكنولوجيا (تخنيون) في بيان، إن الأقمار الصناعية النانوية الثلاثة الذاتية والتي طورها التخنيون بدعم من وكالة الفضاء الإسرائيلية، ستعمل على رصد الأرض من الفضاء.

أقمار صناعية صغيرة

    وبحسب معهد تخنيون، تم إطلاق الأقمار الصناعية على متن صاروخ من موقع في كازاخستان.

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    وستكتشف الأقمار الصناعية الصغيرة إشارات من الأرض باستخدام مستقبل طورته شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وتحسب موقع الأشخاص والطائرات والسفن، وسيتم إرسال الإشارات إلى مركز التحكم الموجود في معهد الفضاء في التخنيون.

    وتم تصميم الأقمار الصناعية الثلاثة للتحليق على ارتفاع 550 كيلو متر فوق الأرض، من خلال استخدام الاتصالات والتحكم الذاتي، دون الحاجة إلى التوجيه من الأرض.

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    ويزن كل قمر صناعي حوالي 8 كيلو جرامات ويحتوي على أجهزة استشعار وهوائيات وأنظمة كمبيوتر وأنظمة تحكم وأجهزة ملاحة ونظام دفع فريد ومبتكر يعتمد على غاز الكريبتون.

    وستقوم الأقمار الصناعية أيضا بتجميع الطاقة من خلال الألواح الشمسية التي تعمل كأجنحة، والتي ستتحكم إذا لزم الأمر في الرحلة دون استخدام الوقود باستخدام سحب الهواء في الغلاف الجوي.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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