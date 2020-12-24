اتصالات وتكنولوجيا

إسرائيل تطلق خطة وطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي بتكلفة 1.63 مليار دولار

يتم إنشاء كمبيوتر عملاق بقيمة 1.08 شيكل
أيمن عزام 10:04 م, الخميس, 24 ديسمبر 20 10:04 م, الخميس, 24 ديسمبر 20

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أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية الأربعاء، أن إسرائيل أطلقت خطة وطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بقيمة 5.26 مليار شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 1.63 مليار دولار).

خطة وطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي

 وقالت الهيئة في بيان، إن الخطة أعدت بالتعاون مع مجلس التعليم العالي الإسرائيلي ووزارات الدفاع والعلوم والتكنولوجيا والمالية.

 ووفقا لهيئة الابتكار، تتمثل أهداف الخطة في تعزيز البحث عالي المستوى في هذه المجالات وإنشاء نظام بيئي يمكن من التطوير المستمر والقدرة التنافسية للصناعة والأوساط الأكاديمية والقطاع العام في هذه المجالات في إسرائيل.

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 إضافة لذلك، تهدف الخطة إلى تطوير تطبيقات مهمة لنظام الأمن الإسرائيلي، واستيعاب استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة والخدمات والوزارات الحكومية.

وسيتم تخصيص 1.15 مليار شيكل من المبلغ الإجمالي للأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، و1.09 مليار شيقل للنشاط الصناعي، و1.08 مليار للنظام الأمني، و1.08 مليار شيكل لإنشاء كمبيوتر عملاق، و860 مليون شيقل للخدمات السحابية.

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وفي المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إنشاء بنية تحتية للحوسبة العملاقة بتكلفة 270 مليون شيكل، إلى جانب الترويج لمشاريع البحث والتطوير بـ 180 مليون شيقل.

كما سيتم تخصيص ميزانية فورية قدرها 100 مليون شيقل لتدريب الكوادر وشراء المعدات المتطورة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.

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بقلم أيمن عزام

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