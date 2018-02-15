إسرائيل تطلق اسم ترامب على محطة مترو أسفل الأقصى

متابعاتقررت إسرائيل إطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محطة مترو أنفاق ستبنيها أسفل المسجد الأقصى ضمن مشروع يربط القدس بتل أبيبونقل موقع التلفزيون الروسي روسيا اليوم، عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الحكومة ستفتح خط مترو الأنفاق بين تل أبيب والقدس، وسيكون موعد الافتتاح في عي

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قررت إسرائيل إطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على محطة مترو أنفاق ستبنيها أسفل المسجد الأقصى ضمن مشروع يربط القدس بتل أبيب

ونقل موقع التلفزيون الروسي روسيا اليوم، عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “الحكومة ستفتح خط مترو الأنفاق بين تل أبيب والقدس، وسيكون موعد الافتتاح في عيد الفصح المقبل أي منتصف نيسان/إبريل وبداية مايو/أيار المقبلين”.

وقالت الصحيفة، إن “مدة حفر خط مترو الأنفاق استغرقت 9 سنوات كاملة بهدف نقل عشرات الآلاف يوميا من الإسرائيليين بدلا من استخدام الطرق السريعة للمسافرين بين المدينتين.

وأضافت الصحيفة أنه عقب افتتاح الخط، سيتم مده أسفل المسجد الأقصى وبالتحديد أسفل حائط البراق “المبكى”، وتقرر إطلاق اسم الرئيس الأمريكي على تلك المحطة