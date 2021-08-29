إسرائيل تطرح جرعات معززة من لقاح كورونا للأطفال عمر 12 عاما

بدأت إسرائيل الأحد في طرح لقاحات معززة من لقاح كورونا صالحة لتطعيم الأطفال عمر 12 عاما فما أكبر.

وبحسب وكالة رويترز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حملة بدأت منذ شهر لتطعيم كبار السن قد أبطأت تفاقم حدة أعراض الإصابة بالمتحور دلتا.

طرح جرعات معززة من لقاح كورونا

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن فاعلية الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك تبددت بعد ستة أشهر من التطعيم، مما حتم ضرورة تناول جرعات معززة.

وقال شارون الروي-بريس رئيس الصحة العامة لدى وزارة الصحة الإسرائيلية :” الجرعة الثالثة تساعدنا على بلوغ ذات مستوى الحماية الذي وفرته الجرعة الثانية عقب الحصول عليها.”

وتابع:” يعني هذا أن الناس سيحصلون على حماية أزيد بعشر مرات بعد الجرعة الثالثة.”

ويشترط مرور خمسة أشهر على الأقل على الحصول على الجرعة الثانية قبل السماح بالجرعة الثالثة.

وتقل هذه الفترة الزمنية عن تلك السارية في الولايات المتحدة المقدرة بثمانية أشهر. وتدرس الأخيرة خفض فترة الانتظار بين الجرعتين الثانية والثالثة.

بدأت إسرائيل في تقديم جرعة معززة لكبار السن الشهر الماضي، وهي تتجه لخفض سن المطعمين بشكل تدريجي أملا في وقف انتشار سلالة المتحور دلتا الأكثر عدوى.

واستقر آخر سن للتطعيم قبل إعلان اليوم عند الثلاثين.

وحصل حتى الآن أثنين مليون شخص على الجرعات الثلاثة من بين تعداد سكاني مقدر ب 9.3 مليون شخص.

معارضة منظمة الصحة العالمية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتالي بينت في بيان :” تحققت نتائج فعلية: انخفضت الأعراض المرضية الحادة، لكننا يجب أن نستكمل إتاحة الجرعات الثالثة لجميع المواطنين. إنني أدعو جميع من هم أكبر من 12 عاما للحصول فورا على الجرعة الثالثة.”

أقبلت إسرائيل وغيرها من بلاد العالم على طرح جرعات ثالثة على الرغم من معارضة منظمة الصحة العالمية لهذه الخطوة، إذ قالت إن عدد أكبر من سكان العالم ينبغي أن يحصلوا أولا على الجرعة الأولى قبل الحصول على الجرعة الثالثة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستقدم جرعات معززة لجميع الأمريكيين مستشهدة ببيانات أظهرت تبدد الحماية التي توفرها الجرعتين الأولى والثانية.

وخططت كذلك كندا وفرنسا وألمانيا لتقديم جرعات معززة.