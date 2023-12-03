إسرائيل تضغط من أجل إخلاء غزة بعد دعوات أمريكية لضبط النفس

دعت إسرائيل إلى إخلاء أجزاء من غزة تقول إن قادة حماس يختبئون فيها، في إشارة إلى أنها تخطط لتكثيف الضربات في جنوب القطاع الفلسطيني، بحسب وكالة بلومبرج.

أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد تعليماتها للفلسطينيين بمغادرة المناطق القريبة من خان يونس، المدينة الجنوبية التي تعتقد إسرائيل أن كبار نشطاء حماس يختبئون فيها.

إسرائيل تضغط من أجل إخلاء غزة

وتحث الولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الضحايا المدنيين في غزة، إسرائيل على إنشاء مناطق آمنة للمدنيين الفارين، وتقول إسرائيل إنها فعلت ذلك.

وسحبت إسرائيل السبت مسؤوليها من قطر حيث أسفرت المفاوضات في وقت سابق عن هدنة لمدة سبعة أيام ترافقت مع تبادل رهائن بسجناء فلسطينيين.

وقالت إسرائيل، عندما أمرت فريقها بالعودة إلى الوطن، إن حماس تراجعت عن تعهدها بإطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين منذ هجمات 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. وتصنف حماس على أنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن “حماس لم تلتزم بجزئها من الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفقا للقائمة التي سلمت لحماس ووافقت عليها”.

وقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين عندما هاجمت حماس بلدات وكيبوتسات وقواعد عسكرية ومهرجانا موسيقيا إسرائيليا في 7 أكتوبر. وأدى التوغل العنيف إلى قصف إسرائيلي وغزو لغزة، الذي يقترب الآن من شهره الثاني، مع تزايد الهجمات الصحية التي تديرها حماس. وقالت الوزارة في غزة إن أكثر من 15200 شخص قتلوا.

وقد ألقى إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد باللوم في سقوط ضحايا من المدنيين على حماس.

وقال في مؤتمر صحفي: “نحن نتفق تماما على أن عددا كبيرا جدا من الناس قتلوا في هذه الحرب”، متهما حماس باستخدام الفلسطينيين العاديين في غزة كدروع بشرية.

وقال ليفي إن 398 جنديًا إسرائيليًا و59 من أفراد الشرطة قتلوا منذ بدء الحرب، وتم إطلاق 11 ألف صاروخ باتجاه إسرائيل، منها 2000 صاروخ سقطوا في غزة. وأضاف أنه تم العثور على 800 نفق تستخدمها حماس وتدمير 500 نفق.

وأضاف أنه بعد عمليات التبادل التي جرت الأسبوع الماضي، لا يزال هناك 137 رهينة في غزة، 117 منهم من الذكور، بينهم طفلان، والبقية إناث. وأضاف أن جميعهم، باستثناء 11، إسرائيليون، مضيفا أن الوزارة عثرت على ثلاث جثث للرهائن وما زال ستة أشخاص في عداد المفقودين.

الظروف الفظيعة

وقال ليفي إن الظروف التي احتُجز فيها الرهائن كانت “فظيعة”، حيث أعيد طفل “مغطى بالقمل” وقالت امرأتان في الثمانينات من العمر إنهما احتُجزتا في أنفاق رطبة مع إمكانية وصول محدودة إلى الهواء النقي والغذاء.

وأضاف أن إسرائيل مستعدة لتلقي المزيد من العروض من حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وأضاف: “سندرس أي اقتراح جدي من أجل إخراجهم”.

كثف الجيش الإسرائيلي حملته الجوية والبرية في جنوب غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار يوم الجمعة، مما دفع العديد من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى الاستجابة للتحذيرات بشأن وقوع خسائر في صفوف المدنيين. وفي الوقت نفسه، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ على تل أبيب يوم السبت. وقال ليفي إن “إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان بشأن أهداف هذه الحرب”.

وقال أوستن، وهو قائد قتالي سابق في العراق وأفغانستان، يوم السبت في كاليفورنيا: “لقد قمت شخصياً بالضغط على القادة الإسرائيليين لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وتجنب الخطاب غير المسؤول”. “في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية.

استخدام القوة الساحقة في الجنوب

تحذر العديد من الدول، بما في ذلك الحلفاء مثل الولايات المتحدة، إسرائيل من استخدام القوة الساحقة في الجنوب كما فعلت في الشمال، حيث قامت بتسوية جزء كبير من مدينة غزة بالأرض.

وقال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري نتنياهو، لبي بي سي يوم الأحد: “نحن نحاول أن نلتزم بدقة الضربات قدر الإمكان في المواقف القتالية الصعبة للغاية”. وقال إن تقديرات الضحايا من السلطات الصحية في غزة “يجب أن تؤخذ بحذر”.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك تصعيدا كبيرا يجري في الجنوب حيث تسعى إسرائيل إلى تدمير حماس، الهدف المعلن للحرب.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز: “سنواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، ومن المستحيل تحقيق تلك الأهداف دون العملية البرية”.

لكن القتال في الجنوب أصبح أكثر صعوبة الآن بسبب نزوح نحو 1.8 مليون شخص، فر العديد منهم إلى هناك بعد تحذيرات إسرائيلية لتجنب القتال العنيف السابق في الشمال، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وقال بريان كاتوليس، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن: “من الواضح أن المرحلة الأولى من العملية، قبل وقف إطلاق النار، كلفت مثل هذه التكلفة الباهظة”.

“طُلب من الكثير من هؤلاء الأشخاص أن يتحركوا جنوبًا. الآن تتحرك الحملة جنوبا. وهذا هو القلق الحقيقي الذي يشعر به الكثير من الأشخاص في الإدارة”.