تتوقع مجموعة فنادق "Dan" في اسرائيل انخفاضًا بنسبة 45٪ في الإيرادات بسبب أزمة كورونا

قررت شركة “العال” الإسرائيلية، التي أوقفت رحلات الركاب نهاية الأسبوع الماضي الامتثال لطلب وزارة الخارجية والقيام برحلتين تجاريتين أخريين لإنقاذ الإسرائيليين العالقين في أوكلاند ونيوزيلندا وأستراليا، وتلتزم “العال” بطلب وزارة الخارجية وستقوم برحلتين إضافيتين إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وبحسب البيانات، لا يزال هناك 2151 إسرائيليًا حول العالم يريدون العودة إلى إسرائيل.

فيما تتوقع مجموعة فنادق “Dan” في اسرائيل انخفاضًا بنسبة 45٪ في الإيرادات بسبب أزمة كورونا، حيث قامت بتسريح 85 ٪ من موظفيها ، وخفضت 20 ٪ من رواتب الموظفين، وتنازل رئيس مجلس إدارتها “ميكي فيدرمان”، الرئيس التنفيذي ونوابهم عن راتبهم الكامل في أبريل.

وحصلت المجموعة على قرض بقيمة 495 مليون شيكل ، معظمها ائتماني قصير الأجل من 6-3 أشهر، بالإضافة إلي قيام رحلات إلي مطارات “بيرو، كوستاريكا، كولومبيا، وأستراليا، وللمرة الأولى ، ستنقل أيضًا رحلة ركاب إلى نيوزيلند.

وفي غضون ذلك ، قامت إسرائيل، برحلات إنقاذ لعالقيها من بوخارست وكييف وبرلين وشيسيناو أمس ، وعاد حوالي 470 إسرائيليًا على متن رحلات جوية.